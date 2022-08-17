'Mafyanın Yol Kesme Tutanakları' Haberine Soruşturma ve Erişim Engeli

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eski avukatı Mustafa Doğan İnal’ın şikayeti üzerine, “Mafyanın ‘yol kesme’ tutanakları ve devletin derin sessizliği” başlıklı haber nedeniyle Kısa Dalga yazarı Ersan Atar ve sorumlu yazı işleri müdürü Sezgin Kesim hakkında soruşturma başlattı. İstanbul 9. Sulh Ceza Mahkemesi de söz konusu haber hakkında “erişim engeli” kararı aldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eski avukatı Mustafa Doğan İnal'ın şikayeti üzerine, "Mafyanın 'yol kesme' tutanakları ve devletin derin sessizliği" başlıklı haber nedeniyle Kısa Dalga yazarı Ersan Atar ve sorumlu yazı işleri müdürü Sezgin Kesim hakkında soruşturma başlattı. İstanbul 9. Sulh Ceza Mahkemesi de söz konusu haber hakkında "erişim engeli" kararı aldı.

Kısa Dalga internet haber sitesi yazarı Ersan Atar, 20 Haziran 2022'de, Gaziantep'te bir cenazeye giden devlet protokolünü taşıyan konvoyun yolunun 15-20 kişilik bir grup tarafından kesildiği iddiaları ile ilgili olarak, ulaştığı savcılık belgelerine dayanarak bir haber kaleme aldı.

Kısa Dalga'nın internet sitesinde yer alan habere göre, konvoyda bulunan Mustafa Doğan İnal, haberle ilgili savcılığa şikayet dilekçesi verdi. Savcılık da Kısa Dalga yazarı Atar ve sorumlu yazı işleri müdürü Sezgin Kesim hakkında, İnal'ın kişilik haklarına yönelik asılsız iftira ve ithamlarda bulundukları iddiasıyla soruşturma açtı. Savcılık, Atar ve Kesim'in 7 gün içinde savcılığa gelmemeleri halinde haklarında zorla getirme kararı verileceğini bildirdi.

İnal, aynı zamanda İstanbul 9. Sulh Ceza Mahkemesi'ne de başvurarak söz konusu habere erişimin engellenmesini istedi. Mahkeme, İnal'ın talebin üzerine habere erişimin engellenmesine karar verdi.

"BELGELERE DAYANAN GAZETECİLİK BİLE CEZALANDIRILMAYA ÇALIŞILIYOR"

Gazeteci Ersan Atar, hakkında açılan soruşturma ve kaleme aldığı haber için verilen erişim engeli kararını şöyle değerlendirdi:

"Bu iddialar, 'Gaziantep Valisi Davut Gül'ün de aralarında bulunduğu bazı kamu görevlilerinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Mustafa Doğan İnal'ı havaalanına karşılamaya gittiği; konvoyun yolunun, avukat İnal'ın halasının cenazesine giderken 15-20 kişilik bir grup tarafından kesilip konvoydaki kişilerin hakarete uğradıkları, silahla tehdit edildikleri, araçlarından indirildikleri' yönündeydi.

Olayla ilgili soruşturmayı yürüten Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı'na verilmiş olan şikayet dilekçelerindeki ve bu dilekçelere karşı şüphelilerin vermiş olduğu ifadelerdeki bilgilere ulaştım. Evrensel gazetecilik kuralları çerçevesinde gazetecilik görevimi yaptım. Soruşturma konusu yapılan ve erişimin engellenmesi kararı verilen haber, kamuoyunun gündeminde olan bir konu hakkında tamamen araştırmaya ve resmi belgelere dayalı, kamunun bilgilenme hakkını sağlamaya yönelik ve hiçbir hakaret-iftira unsuru taşımayan bir haberdir. Avukat Mustafa Doğan İnal'ın suç duyurusu ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma bir kez daha gösteriyor ki savcılığın soruşturma dosyalarındaki belgelere dayanan gazetecilik bile cezalandırılmaya çalışılıyor."