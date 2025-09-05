Maduro: Venezuela, Uyuşturucu Ticaretiyle Bağlantılı Değil

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ülkesinin uyuşturucudan arındırılmış bir ülke olduğunu ve bunun Birleşmiş Milletler (BM) raporlarıyla da desteklendiğini ileri sürdü.

Telesur haber sitesinin haberinde, Maduro'nun, devlet televizyonunda yaptığı konuşmada, ABD'nin suçlamalarının aksine Venezuela'nın uyuşturucu ticaretinden arınmış bir ülke olduğunu savunduğuna yer verildi.

Maduro, BM raporlarına göre bölgedeki kokainin sadece yüzde 5'inin Venezuela üzerinden geçtiğini, güvenlik güçlerinin bu oranı sıfıra indirmek için kararlı operasyonlar yürüttüğünü söyledi.

Ekvador'un uyuşturucu kaçakçılığının operasyon üssü haline geldiğini öne süren Maduro, "Venezuela, koka tarlaları ve koka işleme laboratuvarlarından arındırılmış bir ülke ve uyuşturucu kaçakçılarının geçişini engellemeyi başarmış bir ülkedir." ifadesini kullandı.

Maduro, sağcı liderlerden Ekvador Devlet Başkanı Daniel Noboa, eski Kolombiya cumhurbaşkanları Ivan Duque, Andres Pastrana ve Alvaro Uribe'nin uyuşturucu kaçakçılarıyla bağlantıları olduğunu iddia ederken, Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro'nun ise söz konusu örgütlerle bağı bulunmadığını belirtti.

Ulusal basına göre, BM Uyuşturucu ve Suç Ofisi'nin (UNODC) 2025 Dünya Uyuşturucu Raporu, Venezuela'nın koka ekimi, uyuşturucu üretimi ya da bölgesel uyuşturucu rotaları açısından merkezi bir konumda olmadığını ortaya koyuyor.

ABD Başkanı Donald ???????Trump'ın talimatıyla "uyuşturucu kartelleriyle mücadele" gerekçe gösterilerek 28 Ağustos'ta Karayipler bölgesine Venezuela açıklarına gönderilen bir denizaltı ile 7 savaş gemisinden oluşan deniz grubunun bölgeye doğru yola çıktığı bildirilmişti.

ABD, Maduro ve bazı üst düzey askeri yetkilileri liderlik ettikleri öne sürülen "Cartel de los Soles" adlı bir uyuşturucu, kara para aklama ve silah kaçakçılığı yapılanmasıyla ilişkilendiriyor.