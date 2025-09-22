Maduro'nun YouTube Hesabı Nedensiz Kapatıldı

Haberler

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun YouTube hesabı, herhangi bir gerekçe gösterilmeden kapatıldı. Hesap, 200 binden fazla takipçiye sahipti ve Maduro'nun konuşmaları ile devlet televizyonundaki programlarından klipleri paylaşılıyordu.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun YouTube hesabının, herhangi bir gerekçe gösterilmeden kapatıldığı bildirildi.

Telesur internet sitesinin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformu hesabından, Maduro'nun YouTube hesabının kapatılmasına ilişkin paylaşım yapıldı.

Paylaşımda, video paylaşım platformu YouTube'un, Venezuela Devlet Başkanı Maduro'nun resmi kanalını hiçbir gerekçe göstermeden kapattığı ifade edildi.

Maduro'nun YouTube hesabı, erişime kapatılmadan önce 200 binden fazla takipçiye sahipti ve Venezuela Devlet Başkanı'nın konuşmalarının yanı sıra Venezuela Devlet Televizyonu'ndaki haftalık programından klipler yayınlamak için kullanılıyordu.

