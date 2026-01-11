Haberler

Maduro, Oğluna Mesaj Gönderdi: "Bizler İyiyiz, Ben Bir Savaşçıyım"

Güncelleme:
Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun oğlu, gözaltındaki babası için avukatları aracılığıyla sağlık durumunun iyi olduğunu ve kararlılığını koruduğunu iletti. Maduro ve eşi, ABD'nin askeri operasyonları sonucunda alıkonmuştu.

KARAKAS, 11 Ocak (Xinhua) -- Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun oğlu milletvekili Nicolas Maduro Guerra, ABD'de gözaltında tutulan babasının avukatları aracılığıyla mesaj yolladığını, mesajında sağlık durumunun iyi olduğunu ve kararlı duruşunu muhafaza ettiğini belirttiğini söyledi.

Guerra, iktidardaki Venezuela Birleşik Sosyalist Partisi liderlerine hitaben yaptığı konuşmada, "Avukatlar anne ve babamın güçlü olduklarını ve üzülmememiz gerektiğini söylediler" dedi.

Guerra, babasının mesajındaki "Bizler iyiyiz. Ben bir savaşçıyım" sözlerini aktardı.

Maduro ve eşi Cilia Flores, 3 Ocak'ta ABD güçlerinin Venezuela'nın başkenti Karakas ve diğer üç kente düzenlediği askeri saldırılarda alıkonmuş ve ABD'de gözaltına alınmıştı. Operasyon dünya çapında kınama ve endişeyle karşılandı.

Guerra, babasının yılmadığını söylerken, hükümet ve destekçilerinin "birlik içinde ve kararlı" olduğunu ifade etti.

Kaynak: Xinhua / Güncel
