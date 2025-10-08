Haberler

Maduro, Filistin'in Zaferine İnanıyor: 'Soykırıma Karşı Dayanışma'

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına dikkat çekerek, Filistin halkının er ya da geç zafere ulaşacağına inandığını belirtti. Maduro, Filistin ile dayanışma içinde olduklarını vurguladı ve ABD'yi Gazze'deki soykırımın ortağı olmakla suçladı.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, İsrail'in Gazze'de iki yıldır sürdürdüğü saldırılara dikkati çekerek, Filistin'in er ya da geç zafere ulaşacağına inandığını söyledi.

Devlet televizyonu VTV'de konuşan Maduro, İsrail'in Gazze'de Adolf Hitler döneminden bu yana insanlığın tanık olduğu en vahşi soykırımı işlediğini belirterek, Filistin halkıyla "sarsılmaz bir dayanışma" içinde olduklarını vurguladı.

"Filistin halkı er ya da geç zafere ulaşacaktır." diyen Maduro, başta başkent Caracas olmak üzere dünyanın dört bir yanından insanların, İsrail'in Gazze'deki "soykırımına" tepki gösterdiğini söyledi.

Maduro, İsrail'in saldırılarını her fırsatta kınadıklarını hatırlatarak, "Filistin, hiç kuşkusuz, insanlığın hegemonyasının, siyonizmin ve yeni faşizmin barbarlığına karşı yürüttüğü büyük davadır. Filistin bayrağını gururla taşıdık; Karaçi, Madrid, New York, Buenos Aires, Meksiko, Caracas ve Venezuela'nın bir diğer kenti Maracaibo sokaklarında." ifadelerini kullandı.

ABD'yi de Gazze'deki soykırımın ortağı olmakla suçlayan Maduro, Washington'daki emperyalist elitlerin ve dünya genelindeki aşırı sağcı müttefiklerinin, tüm dünyanın gözü önünde yaşanan bu soykırımı desteklediğini ve finanse ettiğini ileri sürdü.

Filistin'in Caracas Büyükelçiliği yakınında dün toplanan yüzlerce Venezuelalı, ellerinde taşıdıkları Filistin bayraklarıyla "soykırımı durdurun" çağrısında bulunmuştu.

VTV televizyonunun paylaştığı görüntülerde, Venezuelalıların Filistin'e destek protestosuna oldukça yoğun katılım gösterdiği görülmüştü.

Kaynak: AA / Sinan Doğan - Güncel
İspanya'dan İsrail'e silah ambargosu kararı

Avrupa ülkesinden İsrail'e silah ambargosu kararı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakan Fidan: İsrail ve Hamas bugün uzlaşmaya varırsa, ateşkes ilan edilecek

Fidan'dan heyecanlandıran Gazze çıkışı! Ateşkes için tarih verdi
Telefon alırken artık içinden çıkmayacak! Kutu resmen boşaldı

Telefon alırken artık içinden çıkmayacak! Kutu resmen boşaldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.