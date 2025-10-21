Maduro'dan Trump'a Tepki: Kolombiya ile Tam Destek

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro'yu "uyuşturucu lideri" olarak nitelendirmesine tepki göstererek mevkidaşına tam destek verdiğini söyledi.

Başkent Caracas'ta komutanlarla bir araya gelen Maduro, buradaki konuşmasında, Trump'ın Petro'yu hedef alan sözlerine değindi.

Maduro, Venezuela ile Kolombiya'nın "tek bir bütün" olduğunu vurgulayarak, "Biz siyam ikizleri gibiyiz. Kolombiya'yla ilgili ne olursa Venezuela'yla ilgilidir, Venezuela'yla ilgili ne olursa Kolombiya'yla ilgilidir." dedi.

Kolombiya'ya yönelik herhangi bir dış tehdidin doğrudan kendilerini de bağladığını belirten Maduro, "Bunu bana iki hafta önce bir Kolombiyalı asker yazdı: 'Venezuela'ya dokunursanız, Kolombiya'ya dokunmuş olursunuz.' Biz tek bir vatanız ve bunu boşuna söylemiyoruz, ne söylediğimi biliyorum." diye konuştu.

Maduro, Trump'ın Cumhurbaşkanı Petro'ya yönelik "uyuşturucu lideri" suçlamasını reddettiğini, Petro'ya "tam destek" verdiğini ve dayanışma içinde olduğunu kaydetti.

Ne olmuştu?

ABD basınına göre Trump, 19 Ekim'de yaptığı açıklamada, Kolombiya'yı devasa uyuşturucu üretmekle ve dünyaya satarak aileleri zehirlemekle suçlamış ve "Kolombiya kontrolden çıkmış durumda ve şimdiye kadarki en kötü başkana (Gustavo Petro) sahipler. O, birçok sorunu olan ve akıl sağlığı yerinde olmayan bir deli." demişti.

Daha önce de Kolombiya lideri Petro'yu "yasa dışı bir uyuşturucu lideri" olarak nitelendiren Trump, Kolombiya'ya yapılan mali yardımların durdurulduğunu duyurmuştu.

Trump, Petro'nun ülke genelinde hem büyük hem de küçük ölçekli uyuşturucu üretimini teşvik ettiğini öne sürerek, Kolombiya'daki uyuşturucu üretiminin "ülkenin en büyük işi" haline geldiğini savunmuştu.

Petro'yu uyuşturucu tarlalarını kapatmaya çağıran Trump, aksi takdirde ABD'nin kendi müdahalesini yapacağını ve bunun "nazikçe" olmayacağını söylemişti.

Cumhurbaşkanı Petro ise Trump'ın suçlamalarına, "Trump, çevresindeki gruplar ve danışmanları tarafından aldatılıyor." sözleriyle yanıt vermişti.

ABD, eylül ayında Kolombiya'yı uyuşturucuyla mücadelede başarısız bularak "sertifikalı ülkeler" listesinden çıkarmıştı.