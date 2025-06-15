Maduro'dan İsrail'e Sert Tepki: İran ile Dayanışma Vurgusu

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Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, İsrail'in nükleer tesislere yönelik saldırılarını kınayarak İran ile dayanışma içinde olduklarını vurguladı. Gazze'deki duruma dikkat çeken Maduro, BM'yi eleştirerek, uluslararası sessizlikten şikayet etti.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, İsrail'in saldırılarını kınayarak İran ile dayanışma içerisinde olduğunu bildirdi.

Devlet televizyonu VTV'ye açıklamalarda bulunan Maduro, İsrail'in 13 Haziran'da İran'ın farklı kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılarına tepki gösterdi.

Maduro, "İran, Filistin, Suriye, Lübnan, Yemen ile tüm Müslüman ve Arap halklarıyla olan mutlak dayanışmamızı kesin bir şekilde teyit ediyoruz." ifadesini kullandı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun "çılgınlıklarının" durdurulması çağrısında bulunan Maduro, " Gazze'de, Batı Şeria'da Filistin halkına karşı katliam yapmasına izin verildi ve buna sessiz kalındı. Onları (İsrail) silahlandırdılar, onlara para, uçak ve füzeler verdiler, binlerce çocuğu, kadını, erkeği, yaşlıyı öldürmeleri için." değerlendirmesinde bulundu.

Maduro, Birleşmiş Milletlerin (BM) Gazze'deki tutumunu da eleştirerek, şunları kaydetti:

"Birleşmiş Milletler'in tüm kurumları, Gazze Şeridi'ndeki konutların, evlerin, okulların, camilerin ve hastanelerin yüzde 80'inin yıkılmasına sessiz kaldı. Şimdi de yüzünüzü başka tarafa mı döneceksiniz? Şimdi Berlin ne diyor, Paris ne diyor, Londra ne diyor, Washington ne diyor? 21. yüzyılın Hitler'ine karşı sessizlik sürerken şimdi de İran halkı mı hedef alınıyor?"

Kaynak: AA / Sinan Doğan - Güncel
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