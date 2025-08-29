Maduro'dan Guterres'e ABD'nin Karayipler'e Asker Göndermesi Üzerine Mektup

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD Başkanı Donald Trump'ın "uyuşturucu kartelleriyle mücadele" gerekçesiyle Karayipler bölgesine askeri unsurlar gönderme kararının ardından Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'e bir mektup gönderdi.

Ulusal basında yer alan habere göre, Guterres'e "saygıdeğer dost" hitabıyla başlayan mektupta, ABD'nin BM Antlaşması'nı ihlal ettiği öne sürülerek, devletlerin egemen eşitliği, anlaşmazlıkların barışçıl yollarla çözülmesi ve tehdit ya da güç kullanımının yasaklanması gibi temel ilkelerin çiğnendiği belirtildi.

Mektupta, ABD'nin bir nükleer denizaltı ile yedi savaş gemisinden oluşan bir deniz grubunu Karayipler'e göndermesinin, Latin Amerika ve Karayipler'in barış ve güvenliği için "eşi benzeri görülmemiş" bir tehdit oluşturduğu vurgulandı.

Venezuela'nın uzun yıllardır ABD tarafından "sistematik bir saldırı politikasına" maruz kaldığına dikkat çekilerek, "Tek taraflı zorlayıcı önlemler, karalama kampanyaları ve kurumları ile liderlerini suçlu göstermek için adımlar atılıyor." ifadesi kullanıldı.

BM Antlaşması'nın değer ve ilkelerinin hatırlatıldığı mektupta şunlar kaydedildi:

"İnsanlık ve BM, 21. yüzyılda barış ve uluslararası güvenliği tehlikeye atan güç politikalarının yeniden ortaya çıkmasına izin veremez. Bugün bu saldırı daha tehlikeli bir boyuta tırmanmıştır. Karayipler'de ABD'nin deniz ve hava kuvvetlerini konuşlandırması, buna bağlı olarak muhripler, bir füze kruvazörü ve hızlı saldırı yapabilen bir nükleer denizaltının varlığı da dahildir."

Maduro, "Savaşa hayır, egemenliğe ve barışa evet." ifadesini kullandığı mektubunda şunları vurguladı:

"(Guterres) Sizden, bu (BM) Örgüt'ün temel değer ve ilkelerini aktif bir şekilde savunmanızı, Amerika Birleşik Devletleri hükümetini bu düşmanca eylemlere son vermeye ve Venezuela Bolivarcı Cumhuriyeti'nin egemenliğine, toprak bütünlüğüne ve siyasi bağımsızlığına tam olarak saygı göstermeye çağırmanızı talep ediyorum."

ABD ile Venezuela arasındaki gerginlik tırmanıyor

ABD Başkanı Trump, daha önce imzaladığı bir kararnameyle Latin Amerika kökenli uyuşturucu kartelleriyle yerinde mücadele iddiasıyla ordunun daha fazla ve etkin kullanılması talimatı vermişti.

CNN'e açıklama yapan iki üst düzey ordu yetkilisi ise Trump'ın talimatının ardından bölgeye 4 bin deniz piyadesi gönderme kararı alındığını belirtmişti. Trump, 15 Ağustos'ta da Venezuela açıklarına 3 savaş gemisi gönderilmesi emrini vermişti.

Venezuela Devlet Başkanı Maduro ise 18 Ağustos'ta ABD'nin olası müdahalesine ilişkin yaptığı açıklamada, "Denizlerimizi, gökyüzümüzü ve topraklarımızı biz savunuruz, biz özgürleştiririz, biz gözlemleyip devriye gezeriz. Hiçbir imparatorluk Venezuela'nın kutsal topraklarına dokunamaz ve Güney Amerika'nın kutsal topraklarına dokunmamalıdır." ifadelerini kullanmıştı.