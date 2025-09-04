Maduro'dan ABD'ye Sert Tepki: 'Topraklarımızı Savunuruz'

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ülkesinin barışa güçlü şekilde bağlı olduğunu, olası bir saldırı durumunda topraklarını kararlılıkla savunacaklarını belirtti.

Başkent Karakas'ta, Pasifik'te İkinci Dünya Savaşı'nın sona ermesinin 80. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen anıt açılışında konuşan Maduro, ABD'nin Venezuela açıklarına savaş gemileri göndermesi konusunda uyarılarda bulundu.

Maduro, ülkesinin barışa güçlü şekilde bağlı olduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Biz iyi insanlarız, barışı seven insanlarız ama şunu bilin ki topraklarımıza, tarihimize ve haklarımıza dokunulduğunda bizler acımasız savaşçılar oluruz. Bu topraklar Venezuelalıların, Venezuelalı kadınların ve erkeklerin toprağıdır ve hiçbir vatan haini ya da imparatorluk, özgürlük savaşçılarının bize miras bıraktığı kutsal topraklara dokunup kirletemez."

ABD'nin ülkesine yönelik tutumunu eleştiren Maduro, "Bugün emperyalizm yeni bir saldırı başlatıyor. Bu ilk ya da son saldırı değil, sadece başka bir saldırı ve Venezuela ayakta. Size söylüyorum, Venezuela ayakta kalmaya devam edecek, soğukkanlılıkla, kararlılıkla, zafere ve barışa sarsılmaz bir inançla..." ifadelerini kullandı.

ABD ile Venezuela arasındaki gerginlik tırmanıyor

ABD Başkanı Donald Trump, daha önce imzaladığı kararnameyle Latin Amerika kökenli uyuşturucu kartelleriyle yerinde mücadele iddiasıyla ordunun daha fazla ve etkin kullanılması talimatını vermişti.

Maduro'nun 10 yılı aşkın süredir ABD'ye uyuşturucu kaçakçılığından sorumlu "Cartel de los Soles"in liderliğini yaptığı öne sürülürken, ABD Hazine Bakanlığı 25 Temmuz'da "Cartel de los Soles"i Özel Olarak Belirlenmiş Küresel Terörist şeklinde tanımlamıştı.

ABD yönetimi, 8 Ağustos'ta Maduro'nun tutuklanması veya mahkum edilmesine ilişkin bilgi sağlanması karşılığında daha önce 25 milyon dolar olan ödülü 50 milyon dolara yükselttiğini duyurmuştu.

Maduro, 18 Ağustos'ta ABD'nin olası müdahalesine ilişkin yaptığı açıklamada, "Denizlerimizi, gökyüzümüzü ve topraklarımızı biz savunuruz, biz özgürleştiririz, biz gözlemleyip devriye gezeriz. Hiçbir imparatorluk, Venezuela'nın kutsal topraklarına dokunamaz ve Güney Amerika'nın kutsal topraklarına dokunmamalıdır." ifadelerini kullanmıştı.

???????Trump'ın talimatıyla 28 Ağustos'ta Karayipler bölgesine Venezuela açıklarına gönderilen bir denizaltı ile 7 savaş gemisinden oluşan deniz grubunun bölgeye doğru yola çıktığı bildirilmişti.