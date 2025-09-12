Maduro'dan ABD'ye Sert Tepki: 'İmparatorluğa Asla Boyun Eğmeyeceğiz'

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD'nin olası askeri müdahalesine karşı hazırlıklı olduklarını belirterek "İmparatorluğa asla boyun eğmeyeceğiz, aktif savaşta dimdik duracağız." dedi.

Başkent Caracas'ta destekçilerine seslenen Maduro, Venezuela Birleşik Sosyalist Partisi (PSUV) mensuplarından halkla daha yakın iletişim kurmalarını istedi.

Maduro, ABD'nin Karayipler bölgesindeki askeri hareketliliğe değinerek silahlı mücadele aşamasına geçiş ve ulusal egemenliğin savunulması için yeni eylem planlarının açıklanacağını duyurdu.

Ülkenin onlarca yıldır inşa edilmiş bir savunma sistemi olduğunu belirten Maduro, "İmparatorluğa asla boyun eğmeyeceğiz, aktif savaşta dimdik duracağız. Bu halkın karşısına ne çıkarsa çıksın buna hazır olduğundan hiç şüphem yok." dedi.

Maduro, emperyalist bir saldırı tehdidi altında olduklarını ve er yada geç silahlı mücadeleye geçeceklerini vurgulayarak "Sahip olduğumuz tek zenginlik, ahlakımız ve derin maneviyatımızdır; oligarşiler ve imparatorluklar karşısında yıkılmaz zenginliğimiz budur." diye konuştu.

Gün içinde komutanlarla bir araya gelen Maduro, Venezuela Ulusal Bolivarcı Silahlı Kuvvetleri (FANB), milis savaş birlikleri ve Ulusal Bolivarcı Milislerin son durumunu değerlendirdi.

Maduro, ülkenin bağımsızlığını ve barışını güvence altına almak amacıyla oluşturulan "Independencia 200 Planı'nı (Bağımsızlık 200 Planı) inceledi.

Ulusal savunma doktrini çerçevesinde düzenlenen plan kapsamında, ulusal muharip birlikler ve milisler, ülke genelinde 284 cephede konuşlandırıldı.

Karayipler'deki hareketlilik

ABD Başkanı Donald Trump, daha önce imzaladığı kararnameyle Latin Amerika kökenli uyuşturucu kartelleriyle yerinde mücadele iddiasıyla ordunun daha fazla ve etkin kullanılması talimatını vermişti.

ABD, bu bağlamda ağustos ayı sonlarında Venezuela kıyılarına USS Gravely, USS Jason Dunham ve USS Sampson adlı savaş gemilerini göndermişti.

Venezuela Devlet Başkanı Maduro da buna karşılık ülkede 4,5 milyon milis gücü seferber ettiğini ve "herhangi bir saldırıyı püskürtmeye" hazır olduğunu açıklamıştı.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, ABD ordusunun Venezuela'da rejim değişikliği operasyonuna hazır olduğunu söylemişti.