Maduro'dan ABD'ye Karşı Ulusal Seferberlik Çağrısı

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD'nin Venezuela yakınlarındaki Karayip Denizi'ne 3 savaş gemisi gönderme kararının ardından ulusal seferberlik çağrısında bulunacağını belirtti.

Başkent Karakas'ta katıldığı askeri bir törende konuşma yapan Maduro, Venezuela'nın tehditlere boyun eğmeyeceğini ve halkın topyekun bir şekilde ülkesini savunmaya hazır olduğunu söyledi.

Maduro, cumartesi ya da pazar günü ulusal seferberlik çağrısı yapacağını vurgulayarak, "Başkomutan olarak tüm milisleri, yedek askerleri ve gönüllü olarak kaydolmak isteyen vatandaşları Ulusal Egemenlik ve Barış Planı kapsamında silah altına davet ediyorum. Venezuela barış istiyor ve Venezuela barış istiyorsa barış olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Venezuela'da güvenlik güçlerinin mahalle ve bölgelerde organize edilmesi için oluşturulan kamu güvenliği programı "Cuadrantes de Paz" (Barış Kareleri) etkinliğine de katılan Maduro, ülke genelinde, Bolivarcı Ulusal Milis güçlerinin 5 bin 336 bölgede konuşlandırıldığını kaydetti.

Maduro, şöyle konuştu:

"Biz, Chavez'in (eski Devlet Başkanı Hugo Chavez) zamanında yaptığı gibi emperyalist ABD'ye olan askeri bağımlılığı ve Latin Amerika'da darbe girişimleri ile diğer ideolojik, kurumsal ve siyasi tahakküm yöntemleri üzerinden dayatılan işgal orduları tezlerini reddettik. Venezuela, ABD emperyalizmin tüm garip, abartılı ve suç niteliğindeki tehditleri karşısında yeniden zafer kazanacaktır. Bu zaferin garantisi halkın gücü, askeri güç ve polis gücünün birliğidir."

Venezuela basınına göre, Maduro'nun 'Barış Kareleri' hamlesi, ABD'nin Karayipler'deki artan askeri varlığına karşı ulusal savunma ve egemenlik mesajı verme amacı taşıyor.

Maduro, dünkü konuşmasında ABD'yi hedef alarak, "Bunu dünya bilsin, imparatorluklar bilsin: Venezuela'nın bugün her zamankinden daha fazla imkanı var. Bu yüzden barış içindeyiz ve barış içinde olmaya devam edeceğiz." ifadesini kullanmıştı.

