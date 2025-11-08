Haberler

Maduro'dan ABD'ye Hollywood Benzetmesi

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD'nin Karayipler'deki askeri hareketliliğine tepki göstererek, Amerika'nın kendilerini kötü karakterler olarak gösterdiğini savundu. Maduro, ABD'nin tehditlerine karşı güçlü bir savunma sistemine sahip olduklarını belirtti ve 'Biz, sarsılmayız' dedi.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD'nin Karayipler bölgesindeki askeri hareketliliğine ilişkin, "Hayatın kötü bir Hollywood filmi olduğunu sanıyorlar. Rambolar, her şeyi kazanıyor, biz ise her zaman kötü olan tarafız." dedi.

Miranda eyaletine bağlı kırsal bölgeyi ziyaret eden Maduro, yaptığı konuşmada, ABD'nin Venezuela'ya yönelik tehditlerine değindi.

ABD'nin kendilerini Hollywood filmlerindeki kötü karakterlere benzettiğini savunan Maduro, şunları söyledi:

"Hayatın kötü bir Hollywood filmi olduğunu sanıyorlar. Rambolar, her şeyi kazanıyor, biz ise her zaman kötü olan tarafız. Onlar, bombalıyor, öldürüyor, aşağılıyor ama yine de iyiler olarak kendilerini gösteriyorlar. Biz, Latinler, Meksikalılar, Kolombiyalılar, Venezuelalılar, Karayipliler, Afrikalılar ise her zaman filmlerin kötü karakterleriyiz. Varsın onlar kendi kötü filmlerinde yaşasınlar, biz burada Tanrı'nın kudretli vizyonuyla yeniden doğan güçlü bir mucize gibiyiz."

Maduro, ABD'nin Karayip Denizi'nde 14 haftadan bu yana ülkesini tehdit ettiğini belirterek, "15 gemileri, 2 bin 600 füzeleri, 100 uçakları var ve şimdi de Gerald Ford adlı dünyanın en büyük uçak gemisi geliyor. Gringolar (ABD), canları ne istiyorsa onu yapsın, biz sarsılmayız." ifadelerini kullandı.

Venezuela'da kapsamlı savunma sisteminin bulunduğunu dile getiren Maduro, "Kendine özgü bir askeri modelimiz ve bütünsel savunma konseptimiz var. Haftalardır denediğimiz ulusal bütünsel savunma sistemimiz mevcut. ABD emperyalizminin tüm saldırılarına rağmen Venezuela, büyüme ve kalkınma yolunda ilerlemeye devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Karayipler'deki hareketlilik

ABD Başkanı Donald Trump, daha önce imzaladığı kararnameyle, Latin Amerika kökenli uyuşturucu kartelleriyle yerinde mücadele gerekçesiyle ordunun daha fazla ve etkin kullanılması talimatını vermişti.

ABD, bu bağlamda ağustos sonlarında Venezuela açıklarına denizaltı ile savaş gemilerinden oluşan deniz gücü göndermiş, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth de ABD ordusunun Venezuela'da rejim değişikliği dahil operasyonlara hazır olduğunu söylemişti.

Venezuela Devlet Başkanı Maduro da buna karşılık ülkede 4,5 milyon milis gücünü seferber ettiğini ve herhangi bir saldırıyı püskürtmeye hazır olduğunu açıklamıştı.

ABD'nin Venezuela açıklarında bazı tekneleri uyuşturucu kaçakçılığı gerekçesiyle hedef almaya devam etmesi hem Venezuela yönetimi hem de uluslararası kamuoyunda eleştirilere neden olmuş, saldırıların "uluslararası hukuka aykırı olduğu" savunulmuştu.

Kaynak: AA / Sinan Doğan
