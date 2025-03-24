Maduro, ABD'yi Venezuelalı Göçmenlere Yönelik Eziyete Son Vermeye Çağırdı

KARAKAS, 24 Mart (Xinhua) -- Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD hükümetini Venezuelalı göçmenlere yönelik eziyet ve hak ihlallerine son vermeye çağırdı.

Maduro, pazar günü yaptığı açıklamada 240 Venezuela vatandaşının gözaltına alınıp El Salvador'a sınır dışı edilmesini "vahşet" ve "adaletsizlik" olarak nitelendirerek, adil yargılanma hakkı ihlal edilerek gerçekleştirilen sınır dışı işlemlerinin "insanlık onurunu zedelediğini" söyledi.

ABD yönetimi geçen hafta sonu ülkenin Tren de Aragua adlı "yabancı terör örgütünün istilası" ile karşı karşıya olduğunu iddia ederek 1798 tarihli Yabancı Düşmanlar Yasası'nı devreye sokmuş ve bu örgütün üyesi olduğu tespit edilen yaklaşık 300 kişiyi sınır dışı etmişti.

Savaş zamanında uygulanması öngörülen bu yasa, örgüt üyesi olduğu tespit edilen tüm göçmenlerin normal göçmenlik işlemlerine tabi tutulmadan sınır dışı edilmesine olanak tanıyor.

Maduro, "Bu masum gençler Venezuela'ya dönene kadar durmayacağız" dedi.

Venezuela hükümeti cumartesi günü ABD'den sınır dışı edilen göçmenleri doğrudan ülkeye getirecek seferlerini yeniden başlatacağını açıkladı.