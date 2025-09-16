Maduro, ABD'yi Venezuela'da Rejim Değişikliği İçin Askeri Saldırı Planlamakla İtham Etti

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD yönetimini ülkesinde rejim değişikliği hedefiyle askeri saldırı planları yapmakla itham etti.

Başkent Caracas'ta katıldığı bir etkinlikte konuşan Maduro, ABD'nin Karayipler bölgesindeki askeri hareketliliğine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Maduro, ABD'nin Venezuela'da rejim değişikliği için askeri planlar hazırladığını öne sürerek, "ABD, tüm dünya, Latin Amerika ve Karayipler biliyor ki bu, Venezuela'yı sindirmek ve rejim değişikliği arayışıyla yürütülen bir askeri operasyondur. Ülkeyi parçalamak, Irak, Libya ve Suriye'de yaptıkları gibi istikrarsızlaştırmak, petrolümüzü, gazımızı, demirimizi ve altınımızı çalmak istiyorlar." dedi.

ABD'nin Karayipler'deki askeri varlığının amacının açık olduğunu belirten Maduro, "Kukla bir hükümet kurmak istiyorlar. Tek gerçek şu ki, kısa, orta ve uzun vadede dünyanın en büyük petrol rezervini kontrol altına almak için rejim değişikliğini hedefliyorlar." ifadesini kullandı.

"Açıkçası, Trinidad ve Tobago Başbakanı delirdi"

Bu arada Maduro, Karayipler ülkesi Trinidad ve Tobago Başbakanı Kamla Persad-Bissessar'ı, Venezuela'ya yönelik olası bir ABD saldırısının parçası olmakla suçladı.

Komşu ülke olduklarını hatırlatan Maduro, "Açıkçası, Trinidad ve Tobago Başbakanı delirdi, gerçekten delirdi. Trinidad ve Tobago'dan Venezuela'ya saldırılar düzenlenmesine izin vereceğini, neredeyse Venezuela'ya savaş ilan edeceğini söylüyor. Eminim ki Trinidad ve Tobago halkı buna tamamen karşıdır, biz komşu ülkeleriz." yorumunda bulundu.

Karayipler'deki hareketlilik

ABD Başkanı Donald Trump, daha önce imzaladığı kararnameyle Latin Amerika kökenli uyuşturucu kartelleriyle yerinde mücadele gerekçesiyle ordunun daha fazla ve etkin kullanılması talimatını vermişti.

ABD, bu bağlamda ağustos sonlarında Venezuela kıyılarına "USS Gravely", "USS Jason Dunham" ve "USS Sampson" savaş gemilerini göndermişti.

Venezuela Devlet Başkanı Maduro da buna karşılık ülkede 4,5 milyonluk milis gücünü seferber ettiğini ve herhangi bir saldırıyı püskürtmeye hazır olduğunu açıklamıştı.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ise ülkesinin ordusunun Venezuela'da rejim değişikliği operasyonuna hazır olduğunu söylemişti.