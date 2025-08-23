Maduro, ABD'yi Rejim Değişikliği İçin Terörist Olarak Suçladı

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD'yi ülkesinde rejim değişikliği için "terörist ve askeri yöntemlere" başvurmakla suçladı.

Başkent Karakas'taki Ulusal Mecliste düzenlenen etkinlikte konuşan Maduro, ABD'nin ülkesine yönelik planlarını "ahlak dışı, suç niteliğinde ve yasa dışı" olarak nitelendirdi.

Maduro, " Venezuela'ya karşı yapmakla tehdit ettikleri şey yani rejim değişikliği girişimi, terörist ve askeri bir yöntemdir. Bu, gayriahlaki, suç niteliğinde ve yasa dışıdır. Uluslararası hukuk ise egemen devletlere karşı güç kullanma tehdidini açıkça yasaklamaktadır." dedi.

Venezuela'ya destek açıklamalarında bulunan ülkelere teşekkür eden Maduro, "ABD'nin Güney Amerika'da silahlı çatışma başlatma girişimlerini reddeden herkese teşekkür ediyoruz." ifadesini kullandı.

ABD'nin daha önce birçok ülkede askeri müdahalelere kalkıştığını ancak başarısız olduğunu vurgulayan Maduro, aynı yöntemin Venezuela'da da denenmesi halinde sonucun yine başarısızlık olacağını söyledi.

Venezuelalılara birlik çağrısı yapan Maduro, şunları kaydetti:

" Venezuela, yeniden kazanacak, barışı, istikrarı, büyümeyi ve uyumu tekrar elde edecek. Tanrı bizimle çünkü Tanrı cesurların ve adil olanların yanındadır. Artık Venezuela'nın tek bir sesle konuşmasının ve her şeyin üzerinde egemenliğe, bağımsızlığa saygı duyulmasının zamanı geldi."

ABD Başkanı Donald Trump, daha önce imzaladığı kararnameyle Latin Amerika kökenli uyuşturucu kartelleriyle yerinde mücadele iddiasıyla ordunun daha fazla ve etkin kullanılması talimatını vermişti.

CNN'e açıklama yapan iki üst düzey ordu yetkilisi ise Trump'ın talimatının ardından bölgeye 4 bin deniz piyadesi gönderme kararının alındığını belirtmişti. Trump, 15 Ağustos'ta da Venezuela açıklarına 3 savaş gemisi gönderilmesi emrini vermişti.

Venezuela Devlet Başkanı Maduro, 18 Ağustos'ta ABD'nin olası müdahalesine ilişkin yaptığı açıklamada, "Denizlerimizi, gökyüzümüzü ve topraklarımızı biz savunuruz, biz özgürleştiririz, biz gözlemleyip devriye gezeriz. Hiçbir imparatorluk, Venezuela'nın kutsal topraklarına dokunamaz ve Güney Amerika'nın kutsal topraklarına dokunmamalıdır." ifadelerini kullanmıştı.