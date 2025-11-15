Haberler

Maduro, ABD'ye Seslenerek Gazze Uyarısında Bulundu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD'nin Karayipler'deki askeri hareketliliğine karşılık olarak, ABD halkına seslenerek Gazze'de yaşananların benzerinin Güney Amerika'da yaşanabileceği uyarısında bulundu.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD'nin Karayipler bölgesindeki askeri hareketliliğine ilişkin ABD halkına seslenerek, " Güney Amerika'da yeni bir Gazze mi istiyorsunuz?" dedi.

Başkent Caracas'ta düzenlenen uluslararası hukukçular toplantısına katılan Maduro, ABD halkına seslenerek, Gazze'de yaşananların kendi ülkesinde de yaşanılabileceği uyarısında bulundu.

Maduro, ABD'yi hedef alarak, "ABD halkına sesleniyorum, insanlık Gazze'deki soykırımdan dolayı yeteri kadar acı çekiyor zaten. Gazze'de yaşananların soykırım olduğunu kabul etmeyen neredeyse hiçbir halk kalmadı. ABD tarihinde ilk kez yapılan anketlere göre özellikle genç kesim Gazze'de olanları soykırım olarak görüyor. Her gün ateşkesi ihlal eden saldırılar yapıyorlar. Siyonist İsrail devletinin savaş uçaklarının bombaları sonucu Filistinli çocuklar ve kadınlar öldürüldü. Bu gerçek olan bir şey. Güney Amerika'da yeni bir Gazze mi istiyorsunuz?" ifadelerini kullandı.

Maduro, ABD'nin yalnızca Venezuela'yı hedef almadığını savunarak, Washington yönetiminin aynı zamanda tüm Latin Amerika'ya ve dolayısıyla insanlığa yönelik saldırılar yürüttüğünü belirtti.

ABD'nin geçmişteki işgallerini hatırlatan Maduro, şunları ifade etti:

"ABD halkına soruyorum, bu durumu nasıl değerlendiriyorsunuz? Yeni bir Afganistan mı istiyorsunuz? Yeni bir Vietnam mı istiyorsunuz? Libya'nın tekrar yaşanmasını mı istiyorsunuz? Yoksa Gazze'den daha kötü bir senaryo mu istiyorsunuz? Biz, buna hayır demenizi istiyoruz. Burada uluslararası hukuk kazanacak, barış kazanacak. Halkımız ise istikrarını, egemenliğini ve var olma hakkını koruyacak."

Devlet Başkanı Maduro'nun sözleri salondakiler tarafından uzun süre ayakta alkışlandı.

Karayipler'deki hareketlilik

ABD Başkanı Donald Trump, daha önce imzaladığı kararname kapsamında, Latin Amerika kökenli uyuşturucu kartelleriyle yerinde mücadele gerekçesiyle ordunun daha fazla ve etkin kullanılması talimatını vermişti.

ABD, bu bağlamda ağustos sonlarında Venezuela açıklarına denizaltı ile savaş gemilerinden oluşan deniz gücü göndermiş, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth de ABD ordusunun Venezuela'da rejim değişikliği dahil operasyonlara hazır olduğunu söylemişti.

Venezuela Devlet Başkanı Maduro da buna karşılık ülkede 4,5 milyon milis gücünü seferber ettiğini ve herhangi bir saldırıyı püskürtmeye hazır olduğunu açıklamıştı.

ABD'nin Venezuela açıklarında bazı tekneleri uyuşturucu kaçakçılığı gerekçesiyle hedef almaya devam etmesi hem Venezuela yönetimi hem de uluslararası kamuoyunda eleştirilere neden olmuş, saldırıların "uluslararası hukuka aykırı olduğu" savunulmuştu.

ABD'nin, "uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele" gerekçesiyle gönderdiği dünyanın en büyük uçak gemisi olan USS Gerald R. Ford ve saldırı grubunun, Latin Amerika bölgesine ulaştığı belirtilmişti.

Kaynak: AA / Sinan Doğan - Güncel
Şehit ailesine saygısızlık! Taziye devam ederken düğün yapıldı, polis müdahale etti

Şehit ailesine saygısızlık! Şikayet yağdı, polis hemen müdahale etti
En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte öne çıkan rakam

En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte öne çıkan rakam
Anne ve evlatlarının hayatını kaybettiği Ortaköy faciasında korkunç şüphe

Bir aileyi yok eden Ortaköy faciasında korkunç şüphe
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Oyuncu Mina Derman'dan 'çocuğa çarptı' iddiasına yanıt

Bebek'te kriz! Ünlü oyuncu "çocuğa çarpıp kaçtı" iddiası
Ranta karşı çıkan belediye başkanı başına gelenleri anlattı: Evlerine gidip çocuklarıyla tehdit ettiler

Ranta karşı çıkan belediye başkanı başına gelenleri böyle anlattı
Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturma büyüyor: Dosyaya ikinci savcı atandı

Dosyada kritik detay! Kamera incelemesinde sürpriz bulgular
'Tek isteğim Bahçeli ile görüşmek' diyen şehit babasının istediği oldu

"Tek isteğim Bahçeli ile görüşmek" diyen şehit babasının istediği oldu
Oyuncu Mina Derman'dan 'çocuğa çarptı' iddiasına yanıt

Bebek'te kriz! Ünlü oyuncu "çocuğa çarpıp kaçtı" iddiası
Annesiyle gönül ilişkisi olduğunu iddia ettiği kişiyi 22 bıçak darbesiyle öldürdü

Yaşlı adamı defalarca bıçaklayarak katletti, öfkesi hiç dinmedi
Ünlü müzisyen Cleto Escobedo ölüm nedeni ortaya çıktı

Gözyaşlarıyla duyurmuştu! Ünlü ismin ölüm nedeni belli oldu
500 bin sosyal konut projesine büyük ilgi! İşte başvuru sayısı

500 bin sosyal konut projesine büyük ilgi! İşte başvuru sayısı
Ünlü oyuncuya bu görüntülerin bedeli ağır oldu

Ünlü oyuncuya bu görüntülerin bedeli ağır oldu
Fener taraftarına müjde! Lewandowski ile ilk temas kuruldu

Taraftarlar müjde! Dünyaca ünlü isimle ilk temas kuruldu
İYİ Partili Çömez ve AK Partili Öztaylan şehit cenazesinde tartıştı

Şehit cenazesine damga vuran olay! Milletvekilleri böyle tartıştı
Sedat Peker'in, Rojin Kabaiş olayında avukatını görevlendirmesi an meselesi

Yürekleri yakan olayda avukatını görevlendirmesi an meselesi
Diş hekimlerinin girdiği iki sınav, artık yılda bir kez yapılacak

Diş hekimleri dikkat! Artık yılda bir kez yapılacak
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.