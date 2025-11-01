Haberler

Maduro: ABD, Venezuela'nın Petrol Rezervlerini Hedef Alıyor

Güncelleme:
Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD'nin askeri hareketlerini değerlendirerek, ülkesinin dünya çapında sahip olduğu petrol rezervlerinin hedef alındığını ve bunun arkasında emperyalist bir plan olduğunu savundu.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD'nin Karayipler bölgesindeki askeri hareketliğine ilişkin, "Dünyanın en büyük petrol rezervine sahip olduğumuz için bizi hedef alıyorlar." ifadesini kullandı.

Başkent Caracas'taki Miraflores Sarayı'nda düzenlenen "Barışı Savunmak İçin Büyük Karayipler Parlamenter Buluşması" kapsamında konuşan Maduro, ABD'nin amacının Venezuela'nın doğal zenginlikleri olduğunu savundu.

"Dünyanın en büyük petrol rezervine sahip olduğumuz için bizi hedef alıyorlar" diyen Maduro, "Eğer Venezuela'nın 30 milyon hektarlık ekilebilir arazisi olmasaydı, bulunduğu stratejik konumda yer almasaydı ve dünyanın en büyük petrol ile dördüncü büyük doğalgaz rezervine sahip olmasaydı, belki de adımızdan bile söz etmezlerdi." dedi.

ABD'nin uluslararası medyayı manipüle ettiğini iddia eden Maduro, şunları söyledi:

" Venezuela'ya karşı bir savaşı meşrulaştırmak için bir anlatı dayatmak istiyorlar. Rejim değişikliğine zemin hazırlamak ve ülkenin muazzam doğal zenginliklerini yağmalamak için bir plan yürütüyorlar. Gerçek şu ki Venezuela masumdur. Bize karşı yapılan her şey bir savaşı ve rejim değişikliğini hedefliyor. Tarihsel bir halk olarak, onurumuzdan en ufak bir taviz vermeyeceğiz. ABD'nin Venezuela'ya karşı yürüttüğü söylem iftira doludur."

Maduro, Venezuela halkının barış içinde yaşamak, sorunlarını bağımsızlık ve egemenlik içinde çözmek istediğini vurguladı.

Bölge ülkelerine de çağrıda bulunan Maduro, "Latin Amerikalı ve Karayipli kardeşlerimiz bilmelidir ki Venezuela'nın bağımsızlık, egemenlik ve barış hakkı için verdiği mücadele tüm Amerika kıtamızın mücadelesidir. Zaferimiz, tüm Amerika'nın zaferi olacaktır. Emperyalist yalanlara karşı barış diyoruz." diye konuştu.

Karayipler'deki hareketlilik

ABD Başkanı Donald Trump, daha önce imzaladığı kararnameyle, Latin Amerika kökenli uyuşturucu kartelleriyle yerinde mücadele gerekçesiyle ordunun daha fazla ve etkin kullanılması talimatını vermişti.

ABD, bu bağlamda ağustos sonlarında Venezuela açıklarına denizaltı ile savaş gemilerinden oluşan bir deniz gücü göndermiş, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth de ABD ordusunun Venezuela'da rejim değişikliği dahil operasyonlara hazır olduğunu söylemişti.

Venezuela Devlet Başkanı Maduro da buna karşılık ülkede 4,5 milyon milis gücünü seferber ettiğini ve herhangi bir saldırıyı püskürtmeye hazır olduğunu açıklamıştı.

ABD'nin Venezuela açıklarında bazı tekneleri "uyuşturucu kaçakçılığı" gerekçesiyle hedef almaya devam etmesi hem Venezuela yönetimi hem de uluslararası kamuoyunda eleştirilere neden olmuş, yapılan saldırıların "uluslararası hukuka aykırı olduğu" savunulmuştu.

Kaynak: AA / Sinan Doğan - Güncel


