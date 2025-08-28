Maduro, ABD'nin Nükleer Denizdeki Faaliyetlerine Tlatelolco Antlaşmasıyla Yanıt Verdi

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD'nin gelecek hafta Karayip Denizi'ne nükleer denizaltı göndermeyi planladığı iddialarının ardından ABD'ye Tlatelolco Antlaşması'nı hatırlattı.

Devlet Başkanlığı Sarayı Miraflores'te yeni büyükelçilerin güven mektuplarını kabul eden Maduro, 14 Şubat 1967'de Meksika'nın başkenti Meksiko'da imzalanan Latin Amerika ve Karayipler'in Nükleer Silahlardan Arındırılması Antlaşması'na (Tlatelolco) değindi.

ABD'nin Karayip Denizi'ndeki askeri faaliyetlerinin Tlatelolco Antlaşması'na aykırı olduğunu vurgulayan Maduro, "Bolivarcı diplomasiden yanayız. Kimseye karşı geri adım atmıyoruz, ne bugün ne de hiçbir zaman. Kendimizi hiç kimseden üstün görmüyoruz çünkü biz dayatmacı değiliz, ancak kimsenin dayatmasını da kabul etmiyoruz." dedi.

Öte yandan Venezuela Savunma Bakanı Vladimir Padrino Lopez de devlet televizyonu VTV'ye yaptığı açıklamada, "Korkacak bir şey yok, ancak korktuklarını söylemeye başlayan birileri çıkacaktır, burada korkuya yer yok." ifadesini kullandı.

ABD'nin ülkeye yönelik uyuşturucu propagandası yaptığını savunan Lopez, "Venezuela devletinin bir narko-devlet gibi işlediğine inanılması için Kuzey Amerikalı emperyalizm çok ama çok kısa ömürlü bir yalan üretmeye çalışıyor; suçlayıcı bir anlatı dayatıp bunu tüm dünyada konumlandırmak istiyor." yorumunda bulundu.

Lopez, ülkenin her köşesinde güvenliği güçlendireceklerini ve emperyalizmin manipülasyon ile askeri saldırganlığına karşı koymayı sürdüreceklerini belirtti.

Tlatelolco Antlaşması, Latin Amerika ile Karayipler'i, yoğun nüfuslu bir bölgede nükleer silahlardan arındırılmış ilk bölge olarak ilan etmişti.