Maduro, ABD'nin İran'a Yönelik Saldırısını Kınadı

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD'nin İran'daki nükleer tesislere yönelik saldırısını "kesin ve kararlı" şekilde kınadığını bildirdi.

Maduro, Facebook sosyal paylaşım sitesinden yaptığı açıklamada, ABD'nin İran'a yönelik saldırısını değerlendirdi.

Orta Doğu'daki gerginliklerin barışla çözülmesi çağrısında bulunan Maduro, "ABD'nin İran İslam Cumhuriyeti'ne yönelik bu kirli saldırısını kesin ve kararlı bir şekilde kınıyorum. Uluslararası hukuk kurallarını, Birleşmiş Milletler Şartı'nı ihlal eden ve hatta ABD'nin kendi yasalarını bile hiçe sayan suç teşkil eden bir eylem olarak görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Maduro, Venezuela'nın egemenlik ve barış içinde bir dünya için sesini yükselttiğini ifade ederek, İran halkı ve hükümetiyle dayanışma içerisinde olduğunu belirtti.

Şiddet ve bombalarla bir yere varılamayacağını kaydeden Maduro, "Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti olarak şunu söylüyoruz: Savaşa hayır, barışa ve yaşama evet!??????? Barış, barış, barış... İnsanlık bunu istiyor ve biz Venezuela'dan sesimizi yükseltiyoruz. Saygı, eşitlik, şiddet ve savaşın olmadığı bir dünyanın inşasını savunuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.