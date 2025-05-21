Maduro, ABD'nin Geçici Koruma Statüsü Kararını Eleştirdi

Maduro, ABD'nin Geçici Koruma Statüsü Kararını Eleştirdi
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Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD Yüksek Mahkemesi'nin 350 bin Venezuelalı göçmen için Geçici Koruma Statüsü'nü sona erdirmesini 'ırkçı ve ayrımcı' bir tutum olarak nitelendirerek kınadı. Maduro, göç etmenin insani bir ihtiyaç olduğunu vurguladı.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD Yüksek Mahkemesi'nin yaklaşık 350 bin Venezuelalı göçmen için Geçici Koruma Statüsü'nü (TPS) sona erdirme kararına tepki göstererek, ABD hükümetini "ırkçı ve ayrımcı" bir tutum sergilemekle suçladı.

Devlet televizyonu VTV'ye konuşan Maduro, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin göçmen politikasını sert ifadelerle eleştirdi.

Maduro, "Geçici Koruma Statüsünün göçmenlerin elinden alınmasını reddediyor ve kınıyorum. Göç etmek suç değildir, TPS'yi kaldırmak ise bir suçtur; çünkü bu onların hakkıdır. Göç etmek, insani bir ihtiyaçtır. Venezuelalılar Amerikan rüyasına inanarak göç ettiler ancak Amerikan trajedisiyle karşılaştılar." dedi.

TPS'nin Venezuelalılar için asgari bir koruma sağladığını vurgulayan Maduro, "Ekonomik savaş ve sosyal medyanın yarattığı manipülasyonla bir cennete gittiklerini sandılar. Ancak Venezuela çok yakında yeniden güçlü ve müreffeh bir ülke olacak, kimse bu topraklardan göç etmek zorunda kalmayacak." ifadelerini kullandı.

ABD Yüksek Mahkemesi, Trump yönetiminin TPS'yi sona erdirme kararını onaylamış, bu kararın binlerce Venezuelalı göçmenin sınır dışı edilme riskiyle karşı karşıya kalmasına yol açabileceği belirtilmişti.

Kaynak: AA / Sinan Doğan - Güncel
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