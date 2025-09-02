Maduro: ABD'nin Askeri Varlığı En Büyük Tehdit

KARAKAS, 2 Eylül (Xinhua) -- Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD donanmasının Venezuela karasuları yakınlarındaki askeri varlığını artırmasına tepki göstererek, "kıtanın son 100 yıldaki en büyük tehditle karşı karşıya olduğunu" söyledi.

Maduro pazartesi günü düzenlediği basın toplantısında, ABD'nin bu hamlesini "mazur görülemez" ve "kesinlikle suç teşkil eden bir tehdit" olarak nitelendirerek, ABD donanmasına ait 1.200 füze taşıyan 8 gemi ve bir nükleer denizaltının Venezuela'yı hedef aldığını belirtti.

ABD'nin kendi tabiriyle "azami baskıyı" bu kez askeri araçlarla uyguladığını belirten Maduro, buna karşılık ülkesinin savunma için en üst düzeyde hazır olduğunu vurguladı.

Ülkesinin "şantaj ve tehditlere" boyun eğmeyeceğini vurgulayan Maduro, barıştan yana olduklarını ancak saldırıya uğramaları durumunda topraklarını savunmak için savaşacaklarını söyledi. Maduro ayrıca, ülkenin savunmasını güçlendirmek için sivillerin eğitilmesi ve Toplumsal Milisler Savaş Birimi kurulmasına yönelik ülke çapında bir program başlatıldığını duyurdu.

ABD'nin hükümetine yönelttiği uyuşturucu kaçakçılığı suçlamalarını reddeden Maduro, Venezuela güvenlik güçlerinin büyük uyuşturucu sevkiyatlarını engellediğini ve suç gruplarının kullandığı yüzlerce uçağı etkisiz hale getirdiğini söyledi.

Maduro, ABD ile iletişim kanallarının "kopuk" olduğunu, buna karşın Venezuela'nın diplomasi ve diyalog yollarını her zaman açık tuttuğunu vurguladı.