Maduro: ABD Ne Yaparsa Yapsın Venezuela'yı Ele Geçiremeyecek

Güncelleme:
Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD'nin olası müdahalesine karşı koyma kararlılığını vurguladı. Ülkesinin cesur destekçilerinin olduğunu belirten Maduro, ABD'nin askeri tehditlerine rağmen Venezuela'nın bağımsızlığını sürdüreceğini ifade etti.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD'nin ülkesine olası müdahalesine ilişkin, "Ne yaparlarsa yapsınlar nasıl yaparlarsa yapsınlar, Venezuela'yı ele geçiremeyecekler." dedi.

Özel bir televizyon programında gündeme dair açıklama yapan Maduro, ABD'nin Karayipler bölgesindeki geniş çaplı askeri hareketliliğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Maduro, ABD'nin ülkesine yönelik muhtemel bir askeri saldırısına dikkati çekerek, "Venezuela'ya cesurca destek veren herkese minnettarız. Aylardır maruz kaldığımız psikolojik ve siyasi savaşa rağmen tarif edilemeyecek kadar çok destek mesajı alıyoruz. Ne yaparlarsa yapsınlar nasıl yaparlarsa yapsınlar, Venezuela'yı ele geçiremeyecekler." dedi.

ABD'nin çok yönlü bir saldırısı altında olduklarını vurgulayan Maduro, "Venezuela'yı yenemeyecekler. Biz yenilmeziz. Şimdiye kadar başaramadıkları gibi bundan sonra da asla başaramayacaklar." diye konuştu.

Venezuela halkının kendisine yönelik desteğinin yüzde 70'e ulaştığını kaydeden Maduro, "ABD'nin askeri tehdidi kabul edilmiyor, sağın işgal çağrıları reddediliyor." ifadesini kullandı.

"Kendi kendine yeten bir üretim gücü oluşturuyoruz"

Maduro, Venezuela'nın son yıllarda petrole bağımlılığını azalttığını, ekonomiyi güçlendirmek için belirlenen 13 stratejik sektörde üretimi artırdıklarını ve ülkeyi daha yüksek ihracat kapasitesine sahip bir ekonomiye dönüştürmeyi hedeflediklerini ifade etti.

Ülkedeki güvenliğin en üst seviyede tutulduğunu dile getiren Maduro, "Kendi kendine yeten bir üretim gücü oluşturuyoruz. Bununla hem iç piyasayı doyuracağız hem de özel sektör ile yerel toplulukların ekonomisine güveniyoruz. Güvenlik önceliğimizdir ve halk, güvenliğin en büyük güvencesidir. Alçakgönüllülük bizi büyük kılacaktır, halkımız hakikatini savunma yolunda ilerliyor." değerlendirmelerinde bulundu.

ABD, Maduro ve üst düzey Venezuelalı yetkililerin yönettiğini iddia ettiği Cartel de los Soles suç örgütünü dün Yabancı Terörist Örgütler (FTO) listesine almıştı.

Venezuela, ABD'nin bu adımını, ülkeye müdahale etmek için bahane oluşturma girişimi olarak nitelendirmişti.

ABD'nin, "uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele" gerekçesiyle gönderdiği dünyanın en büyük uçak gemisi USS Gerald R. Ford ve saldırı grubunun, Latin Amerika bölgesine ulaştığı belirtilmişti.

Venezuela Devlet Başkanı Maduro da buna karşılık ülkede 4,5 milyon milis gücünü seferber ettiğini ve herhangi bir saldırıyı püskürtmeye hazır olduğunu açıklamıştı.

Kaynak: AA / Sinan Doğan - Güncel
