Maduro, ABD ile İletişim Kanallarının Kesildiğini Açıkladı

KARAKAS, 16 Eylül (Xinhua) -- Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD ile Venezuela arasındaki iletişim kanallarının Washington'ın "ısrarlı saldırganlığı" nedeniyle kesildiğini söyledi.

Maduro pazartesi günü başkent Karakas'ta düzenlediği basın toplantısında, "ABD hükümeti ile iletişimimizin kesildiğini ve buna onların neden olduğunu söylemek istiyorum" dedi.

Bu kopukluğun Washington'ın "tehdit ve şantajlarından" kaynaklandığını belirten Maduro, ABD'nin provokasyonlarına rağmen "barışı korumayı başardıklarını" vurguladı.

Son 5 haftadır istikrarı korumaya çalışırken zorluklarla karşılaştıklarını ifade eden Maduro, ülkesinin siyasi ve diplomatik saldırılara ve olası askeri saldırılara karşı kendini savunmak için meşru hakkını kullandığını da sözlerine ekledi.