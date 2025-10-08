Haberler

Maduro, ABD Büyükelçiliğine Bombalı Saldırı Planı İddiasında Bulundu

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD'nin Caracas Büyükelçiliğine yönelik yerel bir aşırı sağcı grup tarafından bombalı saldırı planlandığına dair istihbarat aldıklarını açıkladı. Maduro, bu bilgilerin ABD'ye iletildiğini ve amaçlarının provokasyon olduğunu belirtti.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD'nin Caracas Büyükelçiliğine yerel bir aşırı sağcı terörist grup tarafından bombalı saldırı planlandığına dair istihbarat aldıklarını öne sürdü.

Devlet televizyonu VTV'ye açıklamalarda bulunan Maduro, ülkesindeki ABD Büyükelçiliğine yerel bir aşırı sağcı terörist grup tarafından saldırı planlandığına dair istihbarat aldıklarını ve güvenlik güçlerinin gereğini yerine getirdiğini söyledi.

Maduro, ellerindeki istihbaratı ABD makamlarına ilettiklerini vurgulayarak, "ABD hükümeti artık bu saldırı hakkında bilgiye sahip: İsimler, soy isimleri, toplantının saati, ne konuştukları ve nerede konuştukları… Bu saldırının, kimliği yakında ortaya çıkacak biri tarafından onaylandığını ve talep edildiğini biliyorlar." ifadelerini kullandı.

Söz konusu planın en az iki güvenilir kaynaktan doğrulandığını savunan Maduro, şunları kaydetti:

"Biri ulusal, diğeri uluslararası olmak üzere iki yüksek güvenilirliğe sahip kaynaktan gelen bilgiler, Caracas'taki ABD Büyükelçiliğine yerel bir aşırı grubun patlayıcı madde yerleştirme olasılığını teyit etti."

Maduro, Venezuela topraklarına saldırı başlatılması için bahane oluşturulmaya çalışıldığını savunarak, "Bu, tipik bir provokasyon ve sahte bayrak operasyonudur. Medya üzerinden ortalığı karıştırmak istiyorlar. Amaçları Bolivarcı hükümeti suçlayarak bir çatışma başlatmak için üretilen bir senaryo yaratmak." dedi.

Kaynak: AA / Sinan Doğan - Güncel
