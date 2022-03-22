- Madrid Hayvanat Bahçesi'nde dünyaya gelen ikiz pandalar ilk kez kamuoyu karşısına çıktı

MADRİD - İspanya'nın başkenti Madrid'de dünyaya gelen ikiz dev pandalar "You You" ile "Jiu Jiu" ilk kez kamuoyu karşısına çıkarıldı.

Madrid Hayvanat Bahçesi ve Akvaryumu'nda doğan You You ve Jiu Jiu'yu İspanya Kraliçesi Sofia, Çin Büyükelçisi Wu Haitao, Madrid Belediye Başkanı Jose Luis Almeida ve Madrid Bölgesel Yönetim Başkanı Isabel Diaz Ayuso ziyaret etti. Etkinlik, hayvanat bahçesinin 50'nci yıl dönümü kutlamalarının açılış törenine denk geldi. Geçtiğimiz yıl eylül ayında Hua Zuiba ve Bing Xing adlı pandaların ikizleri yaklaşık altı aylık olurken, hayvanat bahçesinin cazibe merkezi haline gelmesi bekleniyor.

İsimler dostluk dileklerini simgeliyor

Büyükelçi Wu yaptığı konuşmada, Çin ile İspanya arasındaki iyi ilişkinin altını çizerek, pandaların iki ülke arasındaki dostluk ve kültürel alışverişi temsil ettiğini ve yavruların isimlerinin dostluk için en iyi dilekleri simgelediğini aktardı. 2023 yılının Çin ile İspanya arasındaki diplomatik ilişkilerin kurulmasının 50'nci yıl dönümü olacağını söyleyen Wu, bu yıl dönümünü, "Stratejik ortaklığı birlikte yeni bir düzeye taşımak için iyi bir fırsat" olarak değerlendirdi.

Madrid Belediye Başkanı Almeida ise, "Dünya genelindeki hayvanat bahçeleri ve koruma merkezleri sayesinde pandalar için tehdit seviyesi son yıllarda azaldı" dedi. Madrid Bölgesel Yönetim Başkanı Ayuso, hayvanat bahçesinin biyolojik çeşitliliği ve hayvanların korunmasını güçlendirmek için nesli tükenmekte olan türlerin korunmasında oynadığı rolün altını çizdi.