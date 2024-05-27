Madrid'de Türk Mutfağı Haftası Etkinliği

İspanya'nın başkenti Madrid'de, "Türk Mutfağı Haftası" etkinlikleri kapsamında Ege mutfağının tanıtımı yapıldı.

Türkiye'nin Madrid Büyükelçiliğinin öncülüğünde gerçekleştirilen etkinlikte, misafirlere İzmir köfte, mücver, biber dolma, fava, incir uyutma tatlısının da aralarında bulunduğu Ege mutfağına özgü lezzetler ikram edildi.

"Sürdürülebilir, sağlıklı, geleneksel, atıksız" temasıyla sunulan Ege mutfağının "tarih, kültür ve doğayı harmanlayan lezzetleri barandırdığı" vurgulandı.

Yapılan konuşmalarda, Ege bölgesinin tarihi ve kültürel değerlerinin yanı sıra bölgenin mutfağına özgü sebze ve yeşillik zenginliği ile 2 bin 600 yıldan fazla geçmişi bulunan zeytinyağı üretimi anlatıldı.