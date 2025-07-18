Madrid'de Kontrol Altına Alınamayan Orman Yangınları Dumanla Gökyüzünü Kapladı
İspanya'nın başkenti Madrid'in 50 kilometre güneybatısındaki Mentrida kasabasında çıkan orman yangınları, 3 bin hektar alanı kül ederken, duman gökyüzünü turuncu bir renge boyadı. Yetkililer, vatandaşlara evde kalmalarını ve pencerelerini kapatmalarını tavsiye ediyor.
İspanya'nın başkenti Madrid'de henüz kontrol altına alınamayan orman yangınlarından kaynaklanan duman, gökyüzünü kapladı.
Madrid'in 50 kilometre güneybatısında yer alan Mentrida kasabası civarında orman yangını çıktı.
Yaklaşık 3 bin hektarlık alanın kül olduğu yangından kaynaklanan duman, Madrid'de gökyüzünün tamamen kaplanıp turuncu bir görüntünün oluşmasına yol açtı.
Yangınların henüz kontrol altına alınamadığını belirten yetkililer, vatandaşlara evlerinde kalmalarını ve pencerelerini kapatmalarını tavsiye etti.
Kaynak: AA / Yasin Yorgancı - Güncel