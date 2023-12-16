Üye Girişi
Haberler

Madrid'de Filistin'e Destek Gösterisi

Güncelleme:
Abone Ol

İspanya'nın başkenti Madrid'deki Meclis binasının önünde düzenlenen Filistin'e destek gösterisinde Gazze'deki çocuklarla dayanışma ön plana çıkarıldı.

İspanya'nın başkenti Madrid'deki Meclis binasının önünde düzenlenen Filistin'e destek gösterisinde Gazze'deki çocuklarla dayanışma ön plana çıkarıldı.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının başlamasından bu yana ülkede devam eden Filistin'e destek eylemlerinin bir yenisi, Madrid'deki Meclis binasının önünde gerçekleştirildi.

Sivil toplum kuruluşlarının çağrısıyla düzenlenen gösteri, Gazze'deki çocuklarla dayanışmaya adandı.

Filistin bayraklarıyla Meclisin önünde toplanan kalabalığın arasında evlerinden oyuncak getiren ve resimler çizen Madridli çocuklar da yer aldı.

Protestoda "Savaşa hayır", Özgür Filistin", "Soykırımı durdurun" sloganları atıldı.

Eylem sırasında okunan manifestoda 7 Ekim'den bu yana İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında 8 binden fazla çocuğun hayatını kaybettiği, bunun kabul edilemez olduğu vurgulandı.

Manifestoda uluslararası topluma "Gazze'deki çocuk ölümlerinin ve soykırımın durdurulması" çağrısı yapan sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, "İsrail öldürüyor. ABD ve AB sponsorluğunu yapıyor. Sessiz kalmayın." ifadelerini kullandı.

İspanya genelinde devam eden Filistin'e destek gösterileri, hafta sonu boyunca Madrid dışında Zaragoza, Barselona, Logrono ve Alsasua gibi farklı kentlerde de düzenlenecek.

Kaynak: AA / Güncel

Filistin İspanya Madrid Gazze Haberler

Bakmadan Geçme

Adım Farah YENİ BÖLÜM (25. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Adım Farah yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Kardeşlerim YENİ BÖLÜM (109. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Kardeşlerim yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Güldür Güldür Show YENİ BÖLÜM (355. Bölüm) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Güldür Güldür Show yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Aras Kargo Pazar günü açık mı? Aras Kargo Pazar günü dağıtım yapıyor mu, çalışıyor mu? Samsunspor - Pınar Karşıyaka Basket maçı hangi kanalda, saat kaçta? Samsunspor - Pınar Karşıyaka Basket maçı ne zaman? Sergio Oliveira sakatlandı mı? Sergio Oliveira neden oynamıyor, kadroda yok? İlaç fiyatlarına zam mı geldi? İlaçlara zam mı yapıldı? Ali Fazıl Kasap kimdir? Ali Fazıl Kasap kaç yaşında, nereli? Ali Fazıl Kasap hayatı ve biyografisi! Tofaş - Çağdaş Bodrum Basket maçı hangi kanalda, saat kaçta? Tofaş - Çağdaş Bodrum Basket maçı ne zaman? Kirli Sepeti hangi gün? Kirli Sepeti hangi kanalda, saat kaçta yayınlanıyor? İstanbul vapur seferleri iptal mi? İstanbul İDO, BUDO, deniz otobüsleri çalışıyor mu? Bursa'da Deprem mi oldu? Bursa'da nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? Hafta sonu kar yağacak mı? 16-17 Aralık Hafta sonu hava durumu nasıl olacak? Seda Tosun ile Taner Ataş boşandı mı? Seda Tosun ile Taner Ataş ayrıldı mı, neden ayrıldı? Hafize Gaye Erkan evli mi? Hafize Gaye Erkan kiminle evli, eşi kim?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title