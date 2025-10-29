Haberler

Madrid'de Cumhuriyet'in 102. yılı kutlandı

Güncelleme:
İspanya'nın başkenti Madrid'de Cumhuriyet'in kuruluşunun 102. yılı dolayısıyla resepsiyon düzenlendi.

Türkiye'nin Madrid Büyükelçiliğinin Intercontinental Otel'de verdiği resepsiyona, Dünya Anayasa Yargısı 6. Konferansı'na katılmak için Madrid'de bulunan Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya, İspanya Ulusal İstihbarat Merkezi (CNI) Başkanı Esperanza Castelerio ile üst düzey hükümet temsilcileri, büyükelçiler, iş insanları ve Türk vatandaşları katıldı.

İstiklal Marşı ve İspanya milli marşının okunmasıyla başlayan törende konuşan Türkiye'nin Madrid Büyükelçisi Nüket Küçükel Ezberci, "Türkiye ile müttefiki İspanya arasında gerek ikili gerek çok taraflı düzeylerde muazzam işbirliği sürdürüldüğünü" vurguladı.

İki ülke arasında ikili siyasi ve askeri ilişkiler ile parlamenter diplomasinin hızla geliştiğini, ortak yatırım ve kalkınma girişimlerinin aralıksız devam ettiğini, iki ülke kentleri arasında haftalık uçak seferi sayısının 152'ye çıktığını vurgulayan Küçükel Ezberci şu ifadeleri kullandı:

"700'den fazla İspanyol firması, Türkiye'de faaliyette bulunuyor. Türkiye, İspanyol yatırımcılara lojistik, teknoloji ve yeşil enerji gibi yeni nesil sektörlerde de çok cazip fırsatlar sunuyor. Türk iş insanlarının İspanya'ya yönelik ilgisi ve daha da önemlisi üçüncü ülkelerde ortak çalışma iradesi giderek güçleniyor."

Büyükelçi Nüket Küçükel Ezberci, Gazze'de iki yıldır süren soykırımın ardından sağlanan ateşkesin sürmesi dileğinde bulunarak, "İspanya'nın Gazze'ye ilişkin vicdani ve prensipli duruşu, tüm Türk ve dünya halklarının kalbini kazandı." dedi.

İspanya'nın Valensiya bölgesinde 237 kişinin hayatını kaybettiği sel felaketinin birinci yılı olmasını da hatırlatan Büyükelçi Küçükel Ezberci, "Bugün kalplerimiz Valensiya'da düzenlenen törende, hayatlarını kaybedenlerin aileleri ve sevdikleriyle birlikte. Kayıplarını içimizde hissediyor, başsağlığı ve sabırlar diliyoruz. Büyük afetlerde, halklarımızın birbirine ne kadar yakın ve bağlı olduğunu anlıyor ve hükümetlerin felakete maruz kalan devletlere yardım etmek için sıraya girdiğini görüyoruz." diye konuştu.

Törende, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı vesilesiyle yayımladığı mesaj da okundu.

