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Madrid'de binlerce kişi Filistin'e destek için yürüdü

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İspanya'nın başkenti Madrid'de binlerce kişi Filistin'e destek için gösteri düzenledi. Göstericiler, İsrail'i ve onun işbirlikçileri olan ABD ve AB'yi eleştirerek soykırıma son verilmesini istedi.

İspanya'nın başkenti Madrid'de binlerce kişi Filistin'e destek için yürüdü.

Sivil toplum kuruluşlarının çağrısıyla Madrid kent merkezinde bir araya gelen İspanyollar, "Gazze'deki soykırımı ve siyonist katliamı lanetliyoruz" başlığıyla organize edilen gösteriye katıldı.

Binlerce kişi ellerinde Filistin bayraklarıyla İsrail'i ve onun işbirlikçileri olduğu gerekçesiyle ABD ve Avrupa Birliği'ni (AB) eleştirdi.

Gösteri kapsamında yapılan konuşmada, "Tüm halklar bu soykırımın bir parçası olmamaya ve ellerini kana bulamamaya karar vermiştir. Bu nedenle soykırıma son verilmesini istemek için bir kez daha sokağa çıktık." ifadesi kullanıldı.

"Bu bir savaş değil soykırım", "Özgür Filistin", "Benim adıma değil", "Katil İsrail" yazılı dövizler taşıyan göstericiler, "Gazze'deki soykırıma, Filistin'deki işgale, apartheide, etnik temizliğe ve yerleşimci sömürgeciliğe hayır" mesajını verdi.

Göstericiler, İspanya hükümeti ve uluslararası topluma " İsrail'e karşı acil, somut ve etkili önlemler alınması, İsrail ile silah ticaretinin durdurulması ve katliama katılan İsrailli şirketlerin boykot edilmesi" çağrısı yaptı.

İspanyol bilim insanlarından Gazze'deki soykırıma karışan şirketlerle ilişkileri kesme çağrısı

Diğer yandan İspanyol bilim insanlarının görev yaptığı 13 araştırma grubundan oluşan Ekolojik Beşeri Bilimler Ağı (Rheco), yaptığı yazılı açıklamada, araştırma kurumlarından, şirketlerden ve bunlarla işbirliği yapan tüm üniversitelerden, "Gazze'deki soykırıma karışan, fosil yakıt ve silah endüstrilerini finanse eden şirketlerle ilişkilerini kesmelerini" istedi.

Bu arada İspanya'da ilk 29 Nisan'da Valencia Üniversitesinde başlayan ve ardından Bask, Navarra, Aragon, Endülüs, Katalonya gibi diğer bölgelerdeki üniversitelere de yayılan öğrencilerin kampüslerine kamp kurarak yaptıkları Filistin'e destek eylemleri devam ediyor.

Kaynak: AA / Güncel

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