Mado'nun Sahibi Mehmet Kanbur: Cıee Fırsatlar Getiren Küresel Bir Etkinlik

Türkiye'nin önde gelen dondurma zinciri MADO'nun sahibi Mehmet Kanbur, dünyanın dört bir yanındaki şirketlere birçok fırsat getiren Çin Uluslararası İthalat Fuarı'na (CIIE) katılarak elde ettikleri sonuçlardan memnun olduğunu söylüyor.

Türkiye'nin önde gelen dondurma zinciri MADO'nun sahibi Mehmet Kanbur, dünyanın dört bir yanındaki şirketlere birçok fırsat getiren Çin Uluslararası İthalat Fuarı'na (CIIE) katılarak elde ettikleri sonuçlardan memnun olduğunu söylüyor.

SES 1 (Türkçe): MEHMET KANBUR, MADO'nun sahibi:

"(CIIE'de) çok büyük imkanlar var. Bütün dünya orada toplanıyor. Fuardaki hadise şu: Bize dokunuyorlar. Bize dokundukları için daha iyi anlıyorlar. Shanghai'daki ithalat fuarına 2018 ve 2019'da katıldık. Gayemiz burada ürünlerimizi, yerel müşterilerimize tanıtmak ve Çin pazarı hakkında fikir sahibi olmaktı. Fuarda (Çinli tüketicilerin) büyük ilgisini görünce, bu pazar bizim için hakikaten önem arz etti. Çünkü nüfus olarak çok geniş ve bir de Çin halkı dünkü Çin halkı değil."

Kanbur MADO'nun halen Çin'de 10 mağazası bulunduğunu ancak ülkede büyük yatırımcılar bulunduğu için binlercesini açmayı hedeflediğini söylüyor.

SES 2 (Türkçe): MEHMET KANBUR, MADO'nun sahibi

"Çin piyasasında büyümek istiyoruz. İşbirliği yapabiliriz, beraber oyun kurabiliriz. Bizim gayemiz sadece bizim kazanmamız değil. Biz diyoruz ki önce siz kazanacaksınız ondan sonra biz kazanacağız. Bizim sevdamız bu. Çin'in kendi damak tatlarına göre yeni ürünler geliştirdik. Örneğin yeşil çaylı dondurma yaptık. Baklavadaki fıstığı alıp yerine pirinç koyarak pirinçli baklava yaptık. Pirinçli dondurma yaptık. Size afiyet olsun dedik. Bu sadece bir Çin fuarı değil dünya fuarı olduğu için buraya kendimizi anlatmak için gittik."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Ankara'dan bildiriyor. (XHTV)