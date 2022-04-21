Madenden çaldıkları dinamitlerle yakalandılar (2)

BARTIN (DHA) - 4 KİŞİ TUTUKLANDI

Bartın'da, Türkiye Taşkömürü Kurumu'ndan dinamit çaldıkları gerekçesiyle adliyeye sevk edilen D.Y., B.K., A.Y. ve O.C., çıkarıldıkları mahkemece 'Nitelikli hırsızlık' ve 'Tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma veya el değiştirme' suçlarından tutuklanarak, cezaevine gönderildi.