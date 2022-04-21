Madenden çaldıkları dinamitlerle yakalandılar (2) - Haberler

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Madenden çaldıkları dinamitlerle yakalandılar (2)

Demirören Haber Ajansı - Ayhan Acar - Güncel
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Madenden çaldıkları dinamitlerle yakalandılar (2)

4 KİŞİ TUTUKLANDI Bartın'da, Türkiye Taşkömürü Kurumu'ndan dinamit çaldıkları gerekçesiyle adliyeye sevk edilen D.Y., B.K., A.Y. ve O.C.

BARTIN (DHA) - 4 KİŞİ TUTUKLANDI 

Bartın'da, Türkiye Taşkömürü Kurumu'ndan dinamit çaldıkları gerekçesiyle adliyeye sevk edilen D.Y., B.K., A.Y. ve O.C., çıkarıldıkları mahkemece 'Nitelikli hırsızlık' ve 'Tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma veya el değiştirme' suçlarından tutuklanarak, cezaevine gönderildi.


Demirören Haber Ajansı / Ayhan Acar - Güncel

Türkiye Taşkömürü Kurumu, Dinamit, Bartın, Güncel, Haberler

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