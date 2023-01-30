Madencilik Devi, Avustralya'da Kaybolan Radyoaktif Kapsül İçin Özür Diledi, İnceleme Başlattı

SİDNEY, 30 Ocak (Xinhua) -- Madencilik şirketi Rio Tinto Pazar günü yaptığı açıklamayla Avustralya'nın Batı Avustralya eyaletinde son derece yüksek radyoaktiviteye sahip bir kapsülün kaybolması üzerine özür diledi ve kapsülü arama çalışmaları sürerken olay konusunda inceleme başlattı.

SİDNEY, 30 Ocak (Xinhua) -- Madencilik şirketi Rio Tinto Pazar günü yaptığı açıklamayla Avustralya'nın Batı Avustralya eyaletinde son derece yüksek radyoaktiviteye sahip bir kapsülün kaybolması üzerine özür diledi ve kapsülü arama çalışmaları sürerken olay konusunda inceleme başlattı.

Rio Tinto Iron Ore CEO'su Simon Trott, "Bu olaya son derece ciddiyetle yaklaşıyoruz. Bunun son derece endişe verici olduğunun farkındayız ve Batı Avustralya toplumunda yol açtığı endişeler için üzgünüz" diye konuştu.

Trott, yaptığı yazılı açıklamada Rio Tinto'nun, cihazın Perth'te bir tesise teslim edilmek üzere alandan nakliyeye hazırlaması için güvenli şekilde paketlenmesi konusunda üçüncü taraf bir yükleniciyle anlaştığını kaydetti. Cihaz alandan ayrılmadan önce, bir Geiger sayacı kullanılarak kapsülün paket içinde olduğu teyit edildi.

CEO, "Kapsülün taşınma sırasında nasıl kaybolduğunu anlamak için kendi incelememizi başlattık. Bu inceleme kapsamında bu durumda nelerin yanlış gittiğini daha iyi anlamak için yükleniciyle yakından çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Cuma günü eyaletin Yangın ve Acil Durum Hizmetleri Departmanı (DFES), Pilbara, Midwest Gascoyne, Goldfields-Midlands ve Perth Metropolitan bölgelerinin bazı kısımlarında radyoaktif madde riski uyarısı yayınladı. Uyarı günlerdir sürüyor.

DFES'e göre Sezyum-137 radyoaktif maddesi içeren 6 mm x 8 mm boyutlarında bir gümüş kapsül, Newman'ın kuzeyinden Perth'in kuzeydoğu banliyölerine nakliye sırasında kayboldu.

DFES, halka yönelik risk nispeten düşük olmakla birlikte, bu maddeye maruziyetin, radyasyon yanıklarına ya da radyasyon hastalığına yol açabileceği uyarısında bulundu ve insanların bu maddeye beş metreden fazla yaklaşmamalarını istedi.

Sidney Üniversitesi'nden nükleer tıp fizikçisi Dale Bailey, Pazartesi günü radyoaktif maddelerin bir yerden başka bir yere götürülmesinde nakliye kabı gereklilikleri ve planlama onaylarına yönelik katı uluslararası standartların bulunduğunu hatırlatarak bu tür olayların nadiren yaşandığı yorumunda bulundu.

Bailey, "Herhangi bir radyoaktif maddenin kaybı, endişe kaynağıdır. Bu örnekteyse radyoaktif Sezyum-137 içeren endüstriyel test kaynağı söz konusu. Bu madde ortalama fiziksel yarı ömre (yaklaşık 30 yıl) sahip. Bu, kaynağın yaklaşık 300 yıl radyoaktif kalacağı ve bu süre boyunca çevredeki doğal arka plan radyasyon seviyelerinin üzerinde tespit edilebileceği anlamına geliyor. Beta ve gamma radyasyon yayan bu kaynak, geçmişte radyoterapi tedavisi için kullanılıyordu" diye konuştu.

Bailey ayrıca bu örnekte radyoaktifliğin uygun bir kapsül içinde kalacağını ve kapsülün açılmaması halinde önemli bir riske yol açmayacağını kaydetti.