Madencilerin Eylemi Devam Ediyor: Şirketin Teklife Rencide Edici Yanıtı

(ANKARA) - Ankara'ya taşıdıkları eylemi dün Fernas Madencilik Genel Merkezi önünde sürdürmek isteyen ve gözaltına alınan madenciler, bugün sabah itibarıyla tekrar şirketin önünde bir araya geldi. Üç madenci, şirket yetkilileriyle görüşme yaptı. Görüşmelerde işçilerin talepleri üzerine şirketin yaptığı teklifi rencide edici olarak değerlendiren Bağımsız Maden-İş Örgütlenme Uzmanı Başaran Aksu, "Görüşmeler esnasında en az dört arkadaşımıza daha iş çıkışı verdiler, cuma günü eylemimizde üçüncü etaba geçiyoruz, durmayacağız" dedi.

Fernas madencileri, dün gözaltına alındıkları Fernas Madencilik Genel Merkezi önüne bugün tekrar bir araya geldi. İşçilerin sabah yaptığı basın açıklamasının ardından üç madencinin içeride şirket yetkilileriyle görüşmesi kararlaştırıldı. Yapılan görüşmelerde işverenin, maaşlarda zam yapma talebi yerine "market çeki" vermeyi önermesi ve iş güvenliği önlemleri adına bir adım atılmaması üzerine şirketin genel merkezi önünde bir basın açıklaması daha yapıldı. Görüşmeler sürerken dört işçinin daha iş akdinin feshedildiği öğrenildi.

"İşçi artık o kadar güvencesizleşmiş ki her şeyi yapmaya kendilerine hak görüyorlar"

Bağımsız Maden-İş Sendikası Ögütlenme Uzmanı Başaran Aksu, "rencide edici" olarak nitelendirdiği şirketin teklifini reddettiklerini, Soma'da yapılacak toplantının ardından eylemi sürdüreceklerini belirtti. Aksu, şunları söyledi:

"Yarın saat 12.00'de toplantımız var. Cuma günü direnişimizde üçüncü etaba geçiyoruz. İş Sağlığı Güvenliği Kanuna göre 'İş yerinde çalışma koşullarında ölüm riski gerekçesiyle çalışmaktan kaçınma hakkı'nı kullanan arkadaşlardan bugün şu ana kadar tespit ettiğimiz 4 arkadaşımıza daha iş çıkışı verdiler. Herhangi bir iyi niyet yok, görüşmede arada sendika yok, kendi çalışanı olan işçiler var bizim daha ne yapmamız lazım. Biz Ferhat Nasıroğlu önünde secde edeceğiz o da bize market çeki veriyorum diyecek, böyle terbiyesizlik olmaz. İşçi artık o kadar güvencesizleşmiş o kadar sahipsizleşmiş, o kadar kimsesiz ki her şeyi yapmaya kendilerine hak görüyorlar."

Aksu, yarın CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve sanatçı Haluk Levent'in AKP Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu'yla görüşme yapacaklarını söyledi.