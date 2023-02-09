MADENCİLER DEPREMİN 88'NCİ SAATİNDE YARALI ÇİFTİ KURTARDI Güncel Haberler HATAY'da maden işçileri depremden 88 saat sonra İbrahim ve Ayla Halil çiftini enkaz altından yaralı kurtardı. HATAY'da maden işçileri depremden 88 saat sonra İbrahim ve Ayla Halil çiftini enkaz altından yaralı kurtardı. Türkiye Taşkömürü Kurumu Kozlu Müessese Müdürlüğü'nden deprem bölgesinde arama kurtarma çalışmalarına katılan madenciler, Hatay'da afetin 88'inci saatinde enkaz altında bulunan İbrahim ve Ayla Halil çiftini yaralı olarak çıkardı. Türkiye Taşkömürü Kurumu Kozlu Müessese Müdürlüğü personeli Mevlüt Davul, depremzede çiftin enkazdan çıkarılışı sırasında, Allah'ım sana şükürler olsun diye dua etmesi ile duygu dolu anlar yaşandı. Yaralı kurtarılan Halil çifti ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. (DHA) Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Türkiye Taşkömürü Kurumu Hatay Güncel Haberler

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