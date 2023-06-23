Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Adıyaman'da yaptığı açıklamada, madencilerin deprem bölgesindeki arama kurtarma çalışmalarındaki başarılarından dolayı teşekkür ederek, madencilerin arama kurtarmada kurumsal yapıya kazandırılması için planlama yapacaklarını söyledi.

Madenciler arama kurtarmada profesyonelleşecek

Bakan Bayraktar: "Madencilerimizi arama kurtarmada kurumsal yapıya kazandırmak için planlama yapmak istiyoruz"

ADIYAMAN - Madencilerin deprem bölgesinde ki arama kurtarma çalışmalarında ki başarıyla ilgili Adıyaman'da konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Madencilerimizi özellikle arama kurtarmada kurumsal yapıya kazandırmak adına önümüzdeki dönemde neler yapabileceğimizi planlamak istiyoruz" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, depremin en çok etkilendiği illerden birisi olan Adıyaman'da açıklamada bundu. Adıyaman Valiliği'nde gerçekleştirilen AFAD koordinasyon toplantısı sonrası gazetecilere açıklamada bulunan Bakan Alparslan Bayraktar, " İlk ziyaretimi deprem bölgesinden en çok etkilenen illerimize yapmak istedim. Öğleden önce Hatay'da, öğleden sonra da Adıyaman'a geldim. Bu felaketin yaralarını saracak neler yapılabileceğiyle ilgili birimlerimizle birlikte çalışmaları gözden geçirdik.

Depremin üzerinden 4,5 ay geçti. Böylesi bir felaketin yaralarını sarmak hiçte kolay değil. Bu felaket hiçbir felakete benzemiyor. 11 ilde 13 milyon vatandaşımızı etkileyen felaket yaşandı.

Öyle bir felaket yaşandı ki elektrik, doğalgaz, alt yapı faaliyetlerinde işe müdahale edecek arkadaşlarımızın kendileri depremzede oldu. Hayatını kaybedenler oldu, ailesinden kayıplar olanlar oldu. Dolayısıyla biz onlardan bir taraftan biran önce elektriği, doğalgazı vatandaşlara ulaştırmalarını beklerken onlar aslında hayatla mücadele içerisindelerdi. Kendi canlarıyla yakınlarının canlarıyla mücadele içerisindelerdi. Dolayısıyla bölge dışardan çok kısa süre içerisinde yardım getirme gayretindeydik" dedi.

"Madencilerimiz çok büyük rol üstlendi"

Bakan Alparslan Bayraktar, madencilerin depremde yaptıkları başarılı çalışmalardan dolayı teşekkür ederek, "Arama kurtarma faaliyetlerinde madencilerimiz çok büyük rol üstlendi. Çok büyük katkı sağladılar. Ben onlara çok teşekkür ediyorum. İnşallah Cenap-ı Hak bize bir daha böyle felaket yaşatmaz. Ama her şeye hazırlıklı olmalıyız. Burada madencilerimizi özellikle arama kurtarmada kurumsal yapıya kazandırmak adına önümüzdeki dönemde neler yapabileceğimizi planlamak istiyoruz" şeklinde konuştu.

Türkiye Petrolleri övgüsü

Bakan Bayraktar, Türkiye Petrolleri Adıyaman için önemine dikkat çekerek, "Türkiye petrolleri sorumluluk bilinciyle depremin ilk anından itibaren ilk etapta ilk hafta içerisinde 400 konteyneri vatandaşların hizmetine sundu. Bu gün itibariyle yaklaşık 2 bin 500 konteyner Türkiye Petrolleri tarafından bölgemize kazandırılmış oldu. Bunun yanında sosyal sorumluluk alanında bundan sonrada devam edecekler. Gerek elektrikte gerek doğalgazda elimizden gelen gayreti yapmaya devam edeceğiz. Yaralarımızı sarana kadar bölgede kalmaya devam edeceğiz" diye konuştu.