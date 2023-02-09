MADENCİLER, ANNE- KIZI 65 SAAT SONRA ENKAZDAN KURTARDI Güncel Haberler TÜRKİYE Taşkömürü Kurumu'nda (TTK) çalışan maden işçileri, Kahramanmaraş'ta depremden 65 saat sonra Sevim Toygun ve 4 yaşındaki kızı Melisa'yı enkaz altından kurtardı. TÜRKİYE Taşkömürü Kurumu'nda (TTK) çalışan maden işçileri, Kahramanmaraş'ta depremden 65 saat sonra Sevim Toygun ve 4 yaşındaki kızı Melisa'yı enkaz altından kurtardı. Zonguldak'tan Kahramanmaraş'a giden maden işçileri, Trabzon Caddesi'nde yıkılan Ferhat Apartmanı enkazından ses gelmesi üzerine çalışmalarını yoğunlaştırdı. Diğer kurtarma ekiplerinin de desteğiyle maden işçileri, 8 saat süren kurtarma çalışmasının ardından enkaz altında kalan Sevim Toygun ile 4 yaşındaki kızı Melisa'ya ulaştı. Anne ve kızı enkaz altından çıkarılırken, madenciler büyük sevinç yaşadı. Anne- kız, ambulansla hastaneye kaldırıldı. (DHA) Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Kahramanmaraş Zonguldak Trabzon Yerel Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› MADENCİLER, ANNE- KIZI 65 SAAT SONRA ENKAZDAN KURTARDI - Haberler

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.