Üye Girişi
Haberi Paylaş

Madenciler, anne ile oğlunu 101'inci saatte enkazdan kurtardı

Güncel Haberler

Madenciler, anne ile oğlunu 101'inci saatte enkazdan kurtardı

HATAY'ın Kırıkhan ilçesinde maden işçileri, depremden 101 saat sonra İhlas Ayaz ve oğlu Yiğit Ayaz'ı enkaz altından sağ çıkardı.

HATAY'ın Kırıkhan ilçesinde maden işçileri, depremden 101 saat sonra İhlas Ayaz ve oğlu Yiğit Ayaz'ı enkaz altından sağ çıkardı.

Türkiye Taşkömürü Kurumu Zonguldak Armutçuk Müessese Müdürlüğü'nden deprem bölgesine gidip, arama- kurtarma çalışmalarına katılan madenciler, Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde afetin 101'inci saatinde enkaz altındaki anne İhlas Ayaz ve oğlu Yiğit Ayaz'ı kurtardı. Yer altında anne ve oğlunu kurtarma görevini yürüten maden işçisi, açılan tünelden nefes nefese çıkarken, arkadaşlarına sarılarak soluklandı. Sevinç yaşayan maden işçisi, anne Ayaz'a yönelerek, "İhlas, bak 'Alacağım' dedim, aldım. Oğlunu da aldım" dedi.

Yiğit Ayaz ise 'Hoş geldin Yiğit' denilerek karşılandı. Anne ve oğlu, ambulansla hastaneye götürüldü.


Depremzedeler İçin Ücretsiz Barınma Yerleri
SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Türkiye Taşkömürü Kurumu Kırıkhan Hatay Yerel Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title