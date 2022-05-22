Maden ocağında Trabzonspor'un şampiyonluğunu kutladılar - Haberler

İnağzı Mahallesi'nde bulunan özel bir ocaktaki maden işçileri, Spor Toto Süper Lig 2021-2022 sezonu şampiyonu Trabzonspor için yerin yaklaşık 100 metre altında çektikleri video ile sosyal medyada gündem oldu. İşçiler, videoda çalan marşlar eşliğinde eğlenip, şarkılar söyledi.