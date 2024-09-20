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Maden Ocağında Kaza: İsa Ceylan Hayatını Kaybetti

Maden Ocağında Kaza: İsa Ceylan Hayatını Kaybetti
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Bolu'nun Mengen ilçesinde, kapalı madende bakım yaparken vagonlar arasında sıkışan İsa Ceylan hayatını kaybetti. 18 yıldır maden işçisi olarak çalışan Ceylan, 8 ay sonra emekli olmayı planlıyordu. Cenazesi memleketi Bartın'da defnedildi.

BOLU'da, dün tek başına bakım yapmaya girdiği kapalı madende vagonların arasına sıkışan İsa Ceylan (38), memleketi Bartın'ın Hasankadı beldesinde toprağa verildi. Ceylan'ın 8 ay sonra emekli olmayı planladığı belirtilirken, cami önünde oğlunun tabutuna sarılan Hayri Ceylan, "Oğlum, ben seni böyle mi karşılayacaktım" diyerek gözyaşı döktü.

Olay, dün saat 13.30 sıralarında, Mengen ilçesi Gökçesu beldesindeki özel şirkete ait, faaliyette olmayan kömür madeni ocağında meydana geldi. Maden işçisi İsa Ceylan, bakım yapmak için kapalı olan, üretim yapılmayan kömür ocağına girdi. Tek başına, yerin 150 metre altında bakım çalışması yapan Ceylan, maden ocağında 2 vagonun arasına sıkışıp, hayatını kaybetti. Maden işçisinin cenazesi, yapılan çalışmayla ocaktan çıkarılıp morga götürüldü.

Mengen Devlet Hastanesi'nin morgundan sabah saatlerinde cenaze aracıyla alınan İsa Ceylan'ın cenazesi, memleketi Bartın'ın Hasankadı beldesine götürüldü. Burada Şabankadı Camisi'nin önüne getirilen İsa Ceylan'ın tabutuna sarılan babası Hayri Ceylan, "Oğlum, ben seni böyle mi karşılayacaktım" diyerek uzun süre ağladı. Cuma namazı sonrası kılınan cenaze namazına, Bolu Gökçesu Belediye Başkanı Mehmet Yılmaz, Hasankadı Belediye Başkanı Şeref Emiroğlu, bölge halkı, yakınları ve ailesi katıldı. Namazın ardından helallik alınan İsa Ceylan, beldedeki Demirciler Mahallesi Mezarlığı'nda gözyaşlarıyla toprağa verildi.

18 YILDIR ÇALIŞIYORMUŞ

Evli ve 3 çocuk babası olan İsa Ceylan'ın, 18 yıldır aynı iş yerinde çalıştığı, 8 ay sonra emekliye ayrılmayı planladığı öğrenildi. Ceylan'ın 4 gün önce yıllık izinden dönüp, işe başladığı belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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