Maden ocağında iş kazası: 1 ölü (2)
Demirören Haber Ajansı - Sinan Kabatepe - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
AİLESİ MORGUN ÖNÜNDE AĞIT YAKTIZonguldak'ta iş kazasında hayatını kaybeden Fevzi Yaman'ın cansız bedeni Ereğli Devlet Hastanesi morguna getirildi.
AİLESİ MORGUN ÖNÜNDE AĞIT YAKTI
Zonguldak'ta iş kazasında hayatını kaybeden Fevzi Yaman'ın cansız bedeni Ereğli Devlet Hastanesi morguna getirildi. Olayı duyan Yaman'ın yakınları hastane önünde toplandı. Hayatını kaybeden madencinin ailesinin morg kapısında ağıt yakması yürekleri dağladı.