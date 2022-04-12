Maden ocağında iş kazası: 1 ölü (2) - Haberler

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Maden ocağında iş kazası: 1 ölü (2)

Demirören Haber Ajansı - Sinan Kabatepe - Güncel
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Maden ocağında iş kazası: 1 ölü (2)

AİLESİ MORGUN ÖNÜNDE AĞIT YAKTIZonguldak'ta iş kazasında hayatını kaybeden Fevzi Yaman'ın cansız bedeni Ereğli Devlet Hastanesi morguna getirildi.

AİLESİ MORGUN ÖNÜNDE AĞIT YAKTI

Zonguldak'ta iş kazasında hayatını kaybeden Fevzi Yaman'ın cansız bedeni Ereğli Devlet Hastanesi morguna getirildi. Olayı duyan Yaman'ın yakınları hastane önünde toplandı. Hayatını kaybeden madencinin ailesinin morg kapısında ağıt yakması yürekleri dağladı.


Maden ocağında iş kazası: 1 ölü (2)

Maden ocağında iş kazası: 1 ölü (2)

Maden ocağında iş kazası: 1 ölü (2)

Maden ocağında iş kazası: 1 ölü (2)

Demirören Haber Ajansı / Sinan Kabatepe - Güncel

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