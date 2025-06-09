Maden Mühendisi, Tanımadığı Kadına Gül Vermek İstedi, Bıçak Gösterdi

Maden Mühendisi, Tanımadığı Kadına Gül Vermek İstedi, Bıçak Gösterdi
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Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, bir maden mühendisi tanımadığı bir kadına gül vermek istedi. Kadının ret cevabı sonrası bıçağını göstermesi üzerine kadın polisi aradı. E.İ. gözaltına alındı, çantasından 4 bıçak çıktı ve ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde maden mühendisi E.İ. (24) tanımadığı bir kadını önce takip edip, ona gül vermek istedi. Y.Y. (49) gülü geri çevirince ısrar eden E.İ., çantasındaki bıçağı gösterirken, kadın ise polisi arayarak yardım istedi. Çantasından 4 bıçak çıkan E.İ. gözaltına alınıp, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Olay, sabah saatlerinde Orhanlar Mahallesi sahil bandı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, sabah yürüyüşüne çıkan Y.Y.'nin yanına gelen maden mühendisi E.İ., ilk olarak kadına gül vermek istedi. Bu isteği kabul edilmeyen E.İ., gülü vermek için ısrar etti. Y.Y.'den tekrar ret cevabı alan E.İ., bu kez çantasından çıkardığı bıçağı kadına gösterdi. Korkan Y.Y., polisi arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen ekipler E.İ.'yi gözaltına alırken, çantasında yapılan aramada ise 4 bıçak ele geçirildi. Polise verdiği ifadede kötü bir niyeti olmadığını, arkadaş olmak istediğini söylediği öğrenilen E.İ., ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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