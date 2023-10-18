Maden kazası davasında tanık ifadeleri: Sensörlerin aşağıya indirildiği görüldü

AMASRA'DAKİ MADEN FACİASI DAVASINDA TANIK MADENCİLERDEN ÜRETİM BASKISI VURGUSU (2)

'GAZI ÖLÇMESİN DİYE SENSÖRLERİN AŞAĞIYA İNDİRİLDİĞİNİ GÖRDÜM'

Duruşmada öğleden sonra maden ocağında üretim işçisi olarak çalışan tanık Sezai Orta, kendisinin patlamadan önce -350 kotunda çalıştığını söyleyerek, "Ocaktaki arınlarda (galeri) her patlatmada metan gazı seviyesi yükseğe çıkardı, üst taban boyuna doğru bu metan gazı ilerlerdi. Burada da bu gazı ölçen sensörler vardı. Bu sensörler patlamalardan önce amirlerin bu sensörlerin aşağıya indirilmesini istediklerini biz duyardık. Eğer bu yapılmazsa, gaz değer yükselince sensörler alarm verip, elektrik kesilecekti dolayısıyla elektrik kesilince her şey durması demek. Üretimin de duracağı anlamını taşıdığı için amirlerde bunu istemezdi. Bizde bu sensörlerin aşağıya indirildiğini çoğu kez şahit olduk. Ben bu sensörlerin aşağıya indirildiğini çalıştığım -350 kotunda kendi gözlerimle gördüğüm zamanlar da olduödedi.

SAVCI, TAHLİYE İSTEMEDİ

Savcı, duruşma mütalaasını açıklayarak, tutuklu sanıkların mevcut halinin devamını talep etti. Müşteki avukatları sanıkların tutukluluk hallerinin devamını talep etti. Sanıklar ve sanık avukatları da müvekkillerinin beratını talep etti.

7 SANIĞIN TUTUKLULUK, 16 SANIĞIN DA ADLİ KONTROL HALİNİN DEVAMINA KARAR VERİLDİ

Bartın Ağır Ceza Mahkemesi 4'ncü duruşmasının 3'ncü gününde kazanın yaşandığı vardiyanın bir öncesinde ocakta çalışan işçilerden 74'ü tanık olarak dinlendi. Mahkeme heyeti, 7 tutuklu sanığın tutukluluk halleri ve 16 tutuksuz sanığın adli kontrol şartlarının devamına, Türkiye Taşkömürü Kurumu'na bağlı Amasra Müessese Müdürlüğü'nde yapılması planlanan keşif için 150 kişilik uzman heyetin oluşturulacağı ve bir sonraki duruşmada kaza anında Zonguldak Kozlu'dan gelen tahlisiye ekibinin mahkemede bizzat dinlenilmesi için gerekli yazışmaların yapılmasına ve tanıkların dinlenmesi için duruşma 15 Kasım Çarşamba saat 10.00'a ertelendi.