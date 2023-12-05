Maden İşçisi Eşleri ve Çocukları Madenleri Deneyimledi

Zonguldak'ta maden işçisi eşleri ve çocukları, 4 Aralık Dünya Madenciler Günü nedeniyle eşlerinin çalıştıkları madenleri deneyimlemek üzere Türkiye Taşkömürü Kurumu'na (TTK) ait eğitim ocağını gezdi. Eşlerinin çalışma şartlarını gören kadınlar ve çocuklar, duygu dolu anlar yaşadı.

ZONGULDAK'ta maden işçisi eşleri ve çocukları, 4 Aralık Dünya Madenciler Günü nedeniyle eşlerinin çalıştıkları madenleri deneyimlemek üzere Türkiye Taşkömürü Kurumu'na (TTK) ait eğitim ocağını gezdi. Eşlerinin çalışma şartlarını gören kadınlar ve çocuklar, duygu dolu anlar yaşadı.

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK), 4 Aralık Dünya Madenciler Günü kapsamında maden işçilerinin ailelerini Maden Müzesi'nde ağırlayarak eğitim ocağını gezdirdi. Maden işçisi ailelerinin, eşlerinin çalışma koşullarını görmesi, çalışmalarını deneyimlemesinin hedeflendiği gezide kadınlar ve çocuklara önce madenciliğin tarihi ve çalışma prensibi anlatıldı. Madenci aileleri, ardından baretlerini takarak eğitim ocağındaki asansör ile yer altına indi. Uzun yıllar önce üretim yapılan ancak daha sonra maden işçilerinin eğitim görmesi için eğitim ocağına çevrilen ocakta, görevlinin anlatımıyla ocağı gezenler duygu dolu anlar yaşadı. Ocakta, kömürün çıkarılışı, iş sağlığı güvenliği ve çalışma şartları anlatıldı.

Eşinin Amasra'daki maden ocağında çalıştığını anlatan Meryem Demir, "Duygulandım. Hissettiğimi ifade edemiyorum. Şartlar zor. Gerçekten paramızın değerini iyi bilmemiz gerekiyor" dedi.

Nila Erdoğan ise "Eşim Amasra maden ocağında çalışıyor. 15 yıllık madenci. Ben böyle olduğunu tahmin etmiyordum. Girdim gördüm, çok etkilendim. Kaza olduğu zaman kaçacak yerleri yok. Allah hepsinin yardımcısı olsun" dedi.

Eşi Orhan Arslan'ın TTK'ya ait Armutçuk Müessese Müdürlüğü'nde çalıştığını anlatan Necla Arslan da "Eşim 2019 yılında işe girdi. İş sonrası ilk eve geldiğinde gözlerindeki kömür, işyeri eşyalarındaki o karayı şimdi daha iyi anladım. Rabbim hepsinin yardımcısı olsun. Islak zeminler zor şartlar" diye konuştu.