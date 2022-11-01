Maden faciası soruşturmasında 8 kişi tutuklandı, 16 kişi serbest bırakıldı (2)

ÖN RAPORDA PATLAMA GÜNÜ ANLATILDIBartın'ın Amasra ilçesindeki maden faciasıyla ilgili 7 kişilik bilirkişi heyeti tarafından hazırlanan 28 sayfalık ön raporda patlama ile ilgili açıklamalara yer verildi.

ÖN RAPORDA PATLAMA GÜNÜ ANLATILDI

Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden faciasıyla ilgili 7 kişilik bilirkişi heyeti tarafından hazırlanan 28 sayfalık ön raporda patlama ile ilgili açıklamalara yer verildi. Patlamanın, patlatma olayı ile birlikte eş zamanlı gerçekleştiği, patlama ile birlikte metan gazının ve kömür tozunun birlikte ve zincirleme olarak gerçekleştiği belirtildi.

Ayhan ACAR-Aytaç ÖZTÜRK/BARTIN,