MADEN FACİASI DAVASINDA MAĞDUR AİLE AVUKATINDAN TEPKİ

Amasra'daki maden faciası davasında 4'üncü gün (4)

Mahkeme Başkanın ara kararı vermesinin ardından Adliye binası girişinde açıklamalarda bulunan bazı mağdur ailelerin avukatı Evren İşler, 'Mahkeme boyunca sanıkların ifadelerinden; kurulan düzenin nasıl insan canını maliyet kalemi halinde gördüğünü, sadece memuriyet ve atamaları ile kendi pozisyonlarını dikkate alan yöneticilerin işçi canını nasıl umursamadığını bir kere daha gördük. Aileler, avukatlar ve davayı takip eden demokratik kitle örgütleri olarak hep söyledik, bir kere daha söylemek istiyoruz, bizler bu davanın sonuna kadar takipçisi olacağız. Gerçek sorumlular yargılanıncaya ve ceza alıncaya kadar bu duruşmaları takip edeceğiz. Duruşmaya 3 Mayıs'ta tutuksuz sanıkların sorgulamaları ile devam edilecek. Umarız onlar da bir parça arkadaşlarının nasıl katledildiğini anlatacaklar' diye konuştu. (DHA)