'93 milyon dolarlık maden dolandırıcılığı' soruşturmasında 15 yıla kadar hapis talebi

MADEN sahalarındaki faaliyetler üzerinden yaklaşık 93 milyon dolarlık dolandırıcılık yapıldığı iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. İddianamede, 5 şüpheli hakkında 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, Turchrome Krom Madencilik ve bağlı olduğu International Chrome Holding'in; Aziz Çevik, Halil İbrahim Çevik, Mahmut Çevik ile mühendisler Merve Harzadin Nazikoğlu ve Necati Salih Çidar tarafından dolandırıldığı öne sürüldü. Şüphelilerin, firma sahiplerine Burdur'un Tefenni ilçesindeki maden sahasında yüksek kaliteli rezerv bulunduğuna dair gerçeğe aykırı bilgiler verdiği, uluslararası analiz firmalarına gönderilen numuneler için sahte raporlar düzenlendiği ve firmanın bu raporlara dayanarak milyonlarca dolar ödeme yaptığı belirtildi.

'RAPORLAR GERÇEĞİ YANSITMIYOR'

İddianamede, daha sonra yapılan incelemelerde maden sahasındaki verilerin iddia edildiği gibi olmadığının tespit edildiği kaydedildi. Şüphelilerin, eylemlerine iştirak ederek toplamda 93 milyon dolar dolandırıcılık yaptıkları, suçtan elde edilen paranın mahkeme kararıyla tahsil edilmesinin talep edildiği belirtildi. Müşteki firma tarafından 2012 yılı içerisinde şüphelilerin hesaplarına toplam 93 milyon dolar gönderildiği, ancak maden sahasındaki rezervin belirtilen nitelikte olmadığının ve raporların gerçeği yansıtmadığının belirlendiği ifade edildi.

'MAKİNEYİ İMAL ETTİK, SONRA İMHA ETTİK'

Şüpheli Necati Salih Çidar'ın savunmasında, Aziz Çevik'in talimatıyla maden sahasından alınmayan ancak bölge toprağıyla zenginleştirilmiş yüksek kaliteli sahte karot numuneleri üretildiğini söylediği aktarıldı. Çidar'ın, bu işlem için özel bir makine yapıldığını ve analiz raporları olumlu geldikten sonra 93 milyon doların tahsil edilmesinin ardından bu düzeneğin imha edildiğini iddia ettiği belirtildi.

4 TAKSİTTE 93 MİLYON DOLAR ÖDEME

Dosyada yer alan dekontlara göre, maden firması tarafından şüphelilerin hesaplarına 9 Ağustos 2012'de 24 milyon dolar, 10 Ağustos 2012'de 25 milyon ve 30 milyon dolar, 21 Kasım 2012'de ise 14 milyon dolar olmak üzere toplam 93 milyon dolar gönderildiği tespit edildi.

15 YILA KADAR HAPİS TALEBİ

İddianamede, 5 şüphelinin iştirak halinde 'tacir veya şirket yöneticisi olan ya da şirket adına hareket eden kişilerin ticari faaliyetleri sırasında dolandırıcılık' suçundan, artırım hükümleri uygulanarak ayrı ayrı 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi. Ayrıca suçtan elde edildiği değerlendirilen 93 milyon doların, müsadere edilmesi istendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı