Maden Deresi'nde Kuraklık Sonrası Su Sevinci

Sakarya'da kuraklık dönemi yaşayan Maden Deresi, kentte etkili olan yağışların ardından suya kavuştu.

Sakarya'da dün sabah saatlerinden itibaren etkisini gösteren yağmur, Kurban Bayramı'ndan bu yana yağış almadığı için yatağı ile şelalesi kuruyan Kocaali ve Karasu ilçeleri arasındaki Maden Deresi'ne canlılık kattı.

Suyun yeniden hayat verdiği dere yatağındaki habitat canlandı, ördek, kaz ve balıkçıllar bölgede yeniden görüldü. İki ilçeye içme suyu da sağlanan bölgeye gelen ziyaretçiler, suyun serinliğinde vakit geçirme fırsatı buldu.

Bölgede sakinlerinden Mehmet Çalık, AA muhabirine, insanların çoğunlukla suyun aktığı yerlerde toplandığını belirterek, "Suyun hayat olduğunu, onu yitirdiğimiz zaman anlamaya başlıyoruz. Her insanoğlu bazı şeylerin değerini kaybettikten sonra anlar." dedi.

Çalık, bölgede en son kuraklığın yaklaşık 20 yıl önce yaşandığını anlatarak, "Su birden kurumaya başladı, dereden akmamaya başladı. Balıklar telef oldu. Suyun akmamasına hakikaten çok üzüldük. Tatil beldesi diye Maden Deresi'ni tercih eden insanlar da su olmadığı için hüsrana uğradı." diye konuştu.

Meteorolojinin uyarısının ardından bölgede yağmur bulutlarının biriktiğini gözlemlediğini aktaran Çalık, şöyle devam etti:

"Hakikaten çok sevindik, yağış inmeye başladı ancak ilk sağanak sonrası derede yine su yoktu, buralar kupkuruydu. Maden Deresi'nin ileri kısımlarına doğru gittim, durum nedir diye bakmak için. İnsanın çocuk gibi sevindiği anlar vardır ya, işte bu da o anlardan biriydi. Baktım, su o taraflarda çoğalmaya başlamış. Çam Dağı tarafına çok fazla yağmur yağmış ve oradan gelen sular dere yatağına inmiş. Hemen geri geldim, bulunduğumuz yerde derenin içine indim ve suyun gelmesini heyecanla bekledim. Hani gurbete birini gönderirsiniz, yolunu beklersiniz ya, aynı onun gibiydi. Böyle bir heyecanla bekledim ve suyun gelişini kameraya aldım. Öyle güzel bir gelişi vardı ki. Rabbim bizi suyla, susuzlukla imtihan etmesin inşallah."

Çalık, suyun gelişinin çektiği anların sosyal medyada büyük ilgi gördüğüne değinerek, "Bu sadece bizi değil, herkesi mutlu etti. Anadolu Ajansı da paylaşımı yaptı, binlerce kişiye ulaştı. Herkesten telefonlar almaya başladık. 'Su geldi mi oraya?' diye soruyorlardı. Bizim sevincimizi toplumla paylaşmış olduk, gerçekten çok mutlu olduk." dedi.