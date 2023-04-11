Maden'de sağanak; iş yerlerini su bastı

ELAZIĞ'ın Maden ilçesinde etkili olan yağışla bazı iş yerleri su altında kaldı.

Maden ilçesinde dün akşam saatlerinde sağanak etkili oldu. Cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Yağış nedeniyle iş yerlerini de su bastı. Dar olması nedeniyle bazı sokaklara belediye ekipleri giremedi. Bu nedenle iş yeri sahipleri kendi imkanlarıyla suyu tahliye etti. Maden Belediyesi ekipleri yağışın ardından bölgede temizlik çalışması yaptı.