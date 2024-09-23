Üye Girişi
Haberler

Maddi İmkansızlıkları Aşan Kadından Örnek Proje: Kütüphane Kurdu

Maddi İmkansızlıkları Aşan Kadından Örnek Proje: Kütüphane Kurdu
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Maddi koşullar nedeniyle eğitimini sürdüremeyen 55 yaşındaki Neriman Gökdere, 50 yaşında liseyi bitirdikten sonra kendi imkanlarıyla mahallesinde bir kütüphane kurarak çocukların okuma alışkanlığı kazanmalarına yardımcı oluyor.

Muğla'da maddi imkansızlıklar nedeniyle eğitimini sürdüremeyen Neriman Gökdere, 50 yaşında liseyi bitirdikten sonra mahallesinde oluşturduğu kütüphaneyle çocukların kitaplara daha kolay erişmelerini ve okuma alışkanlığı kazanmalarını sağlıyor.

Merkez ilçe Menteşe'ye 59 kilometre uzaklıktaki Dağpınar Mahallesi'nde yaşayan 3 çocuk annesi 55 yaşındaki Neriman Gökdere, çok sevmesine rağmen ailesinin maddi imkansızlığı nedeniyle eğitimine devam edemedi.

Çiftçilikle uğraşan Gökdere, çocuklarını büyüttükten sonra açık öğretime kayıt yaptırarak, 50 yaşından sonra lise mezunu oldu.

Çocukluk hayalini gerçekleştiren Gökdere, daha sonra 180 haneli, yaklaşık 400 nüfuslu mahalledeki çocukların okuyabilmesi için kendi imkanlarıyla içerisinde binin üzerinde kitap bulunan "Balgök" isimli kütüphane kurdu.

Beş metrekarelik kütüphanede çocukların eğitimine katkı sağlayan Gökdere, içinde çocukluğundan beri yazdığı şiirlerin yer aldığı "Hayıt kokusu" adını verdiği kitabını da çıkardı.

"Okumayı çok sevdim ama okuyamadım"

Gökdere, AA muhabirine, okumanın içinde hep bir heves olarak kaldığını söyledi.

Eskiden okula gitmenin masraflı ve zor olduğunu belirten Gökdere, "Babam maddi imkansızlıklar nedeniyle okutamadı. Okuma isteğim hep vardı. Çocuklarım büyüdükten sonra açık öğretimde okumak için imkan olduğunu öğrendim. Başvuru yaparak ortaokuldan devam ettim ve liseyi bitirdim." dedi.

Gökdere, çocukluğundan beri şiir yazdığını ve günlük tuttuğunu dile getirdi.

"7'den 77'ye herkesin okumasını istiyorum"

Gökdere, okumayı çok sevdiğini, bu nedenle de bir kütüphane kurma hayalinin olduğunu kaydetti.

Evinin bir köşesinde hep bir kütüphane olmasını istediğini ifade eden Gökdere, şöyle konuştu:

"Mahallemize kütüphane açmak da hep hayalimdi. Okumayı çok seviyorum. Evimin bir köşesinde küçük bir kütüphane vardı ama daha sonra imkanı olmayanlara da dokunayım, onlara da faydam olsun diye düşünerek burayı açtım. İyi de oldu. Çok kitap getiren, yardımcı olanlar oldu. 7'den 77'ye herkesin okumasını istiyorum. Her yaştan gelen var. Yani ümit ettiğimden daha iyi. Bir kişi de gelse ben mutlu oluyorum. Köyümüzde çocuk sayısı az ama gelen çocuklarımız var. Burayı açalı bir yıl oldu. Not alıyorum. Tahmini 200 kitap alınıp okunmuş ve geri gelmiş. Kütüphanemde şu an binin üzerinde kitap var."

"Babam 'İki çocuğu birden okutamayacağım' dedi"

Gökdere, Dağpınar Mahallesi'nin şehir merkezine en uzak mahallelerden olduğuna dikkati çekti.

Küçükken okula başlayıp devam edemeyince çok üzüldüğünü anlatan Gökdere, "O dönem ağabeyim de okula gidiyordu. Babam 'İki çocuğu birden okutamayacağım' dedi. Bu benim çok zoruma gitti. Üzüldüm yani. Kitabımdaki ilk şiiri de o zaman yazmıştım. Hatta sonunda tarihi yazıyor. Dört kardeşiz. Oğlanlar okudu, kızlar okuyamadı. Ağabeyim ve en küçük oğlan kardeşim okudu. Küçük kardeşim İngilizce öğretmeni, abim de ziraat teknisyeni oldu." diye konuştu.

"Sağ olsun Neriman ablamız bize istediğimiz kitabı veriyor"

Kütüphanenin müdavimlerinden 8. sınıf öğrencisi Öykü Akça da "Neriman teyzenin burayı açması benim için çok güzel oldu. Burada kitaplardan faydalanıyorum. Merkeze gidip kitap alması benim için çok zor oluyordu. Her gün Muğla'ya gidemiyoruz, fırsatımız olmuyor. Sağ olsun Neriman ablamız bize istediğimiz kitabı veriyor. Derslerimiz hakkında da yardımcı oluyor. Ona çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Öykü'nün 5. sınıfa giden kardeşi Özgün Akça da kütüphaneden istediği kitabı kolayca aldığını, dersleri ve eğitimi için çok faydalı olduğunu söyledi.

Kaynak: AA / Osman Akça - Güncel

Güncel Kültür Eğitim Yaşam Çocuk

6 yaşındaki çocuk gelin davasında karar! Baba ve eş içeride çürüyecek

Türkiye'nin günlerce konuştuğu çocuk gelin davasında karar

 Adalet Bakanı Tunç'tan Narin açıklaması: Tespit edilen yeni kamera görüntüleri var

"Tespit edilen yeni kamera görüntüleri var"

 Ümraniye'de polisi şehit eden saldırgan adliyeye böyle sevk edildi! Emniyet'ten 3 ayrı mesaj

Emniyet'ten polis katiline ayar! Adliyeye sevk ederken 3 ayrı mesaj verdiler
Şehit Şeyda Yılmaz ile ilgili kahreden detay! Bu sabah memleketine gidecekmiş

Şehit Şeyda Yılmaz'ın bu sabah için dört gözle beklediği bir planı varmış
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tomris Giritlioğlu öldü mü, neden öldü? Tomris Giritlioğlu ne kanseri, hastalığı nedir? ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ CANLI İZLE (23 EYLÜL) Yemekteyiz 'de bugün kim yarışacak? Yemekteyiz hangi kanalda, saat kaçta? Tüpraş ne zaman temettü dağıtacak? 2024 Tüpraş temettü ne zaman ve ne kadar yatacak? MasterChef Adana Kebap Tarifi! Adana Kebap nasıl yapılır, malzemeleri neler? MEB PERSONEL ALIMI: MEB ek personel alımı başvuruları başladı mı? Başvurular nereden ve nasıl yapılır? MEB personel alımı şartları neler? İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 23 Eylül Ümraniye, Üsküdar, Beykoz'da sular ne zaman gelir? İSKİ SU KESİNTİSİ SORGULA! Masterchef 23 Eylül yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Bahar bu hafta var mı? Bahar dizisi 24 Eylül'de başlayacak mı? Şeyda Yılmaz kimdir, kaç yaşındaydı? Şehit Polis Şeyda Yılmaz olayı nedir, nasıl öldü? SÜPER LİG 7. HAFTA MAÇLARI Süper Lig 7. Hafta maçları ne zaman başlayacak, hangi gün? Gaziantepspor- Trabzonspor maçı ne zaman? Gaziantepspor- Trabzonspor maçı saat kaçta, hangi kanalda şifresiz mi?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });